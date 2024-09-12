Amerikalı Girişimci Jared Isaacman Uzayda İlk Sivil Astronot Oldu

Amerikalı girişimci ve milyarder Jared Isaacman, Perşembe günü uzayda yürüyen ilk sivil astronot oldu.

41 yaşındaki 'amatör' astronot, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in Polaris Dawn görevinin finansmanını üstlendi. Görev kapsamında Isaacman dahil 4 kişiyi uzaya gitti.

Net serveti tahmini 1,9 milyar dolar olan Isaacman, servetini 1999 yılında, henüz 16 yaşındayken kurduğu ödeme işleme şirketi Shift4 Payments'tan kazandı.

Uçmak, iş insanının tutkularından. 2004'te pilotluk dersleri aldı ve daha sonra hafif bir jetle dünyanın etrafını dolaşarak rekor kırdı.

Isaacman, uzayda ilk adımlarını atarken, "Evde hepimizin yapacak çok işi var ama buradan yeryüzü kesinlikle mükemmel bir dünya gibi görünüyor" dedi.

Polaris Dawn, Isaacman'ın ilk uzay görevi değil. 2021'de Dünya yörüngesine fırlatılan ve tamamen sivillerden oluşan ekibi finanse etti ve ekibin liderliğini üstlendi.

Inspiration4 adlı mürettebat, Florida'dan SpaceX kapsülüyle uzaya fırlatılmış ve Atlantik Okyanusu'na başarılı bir şekilde inmeden önce uzayda üç gün geçirmişti.

Bu uzay yolculuğu, uzay turizmini geliştirme yolunda atılan önemli bir adım olarak görülmüştü.

Diğer insanlara da macera yaşamaları için ilham vermeyi amaçlayan dört kişilik ekibe bu nedenle Inspiration4 (ilham veren dörtlü) ismi verilmişti.

Time dergisi, Isaacman'ın SpaceX aracındaki dört koltuk için Elon Musk'a 200 milyon dolar ödediğini tahmin ediyor.

Isaacman, o dönem iniş yaptıktan kısa bir süre sonra telsizle "Bizim için harika bir yolculuktu" dedi. "Daha yeni başlıyoruz."

Isaacman, New Jersey’de doğdu, küçük yaşlardan itibaren sınırları zorlamaktan kaçınmadı.

Netflix’in Inspiration4 göreviyle ilgili yaptığı belgesel serisine göre, 15 yaşındayken liseyi bıraktı ve daha sonra lise denklik sınavına girdi.

Isaacman dizide "Korkunç bir öğrenciydim" diyor. "Ve okulda da mutlu değildim."

Forbes dergisinin haberine göre, bir yıl sonra şirketi Shift4 Payments'ı ailesinin bodrum katında kurdu.

Şirket şu anda Hilton, Four Seasons, KFC ve Arby's gibi büyük isimler de dahil olmak üzere ABD'deki restoran ve otellerin üçte birinin ödemelerini yönetiyor ve internet sitesine göre yılda 260 milyar doların üzerinde işlem yapıyor.

Isaacman ayrıca, 2011'de ABD Hava Kuvvetleri pilotlarını eğiten ve dünyanın en büyük özel askeri uçak filosuna sahip olan savunma şirketi Draken International'ı kurdu.

Forbes'un haberine göre, 2019'da Isaacman, Draken'daki çoğunluk hissesini dokuz haneli bir meblağ karşılığında Wall Street firması Blackstone'a sattı ve milyarder oldu.

Dergi, 2020'deki bir profil yazısında ona "heyecan avcısı" adını verdi ve Isaacman'ın eğlence olsun diye "sesten hızlı uçakları uçurduğunu ve 80 saatten uzun süren haftalık mesaisinden sonra rahatlamak için dağlara tırmandığını" bildirdi.

Ayrıca 2009'da dünyayı dolaşarak hız rekoru kırdı.

Belgesel dizisinde Isaacman şunları söyledi: "Hayatta fırsatı bir kez yakaladığımıza inanıyorum."

“İmkanların dahilinde, hayatı dolu dolu yaşama yükümlülüğün var" diye ekledi. “O gün son günün olabilir.”

Isaacman evli, iki kızı var ve ailesiyle New Jersey'de yaşıyor.

Polaris Dawn ekibinin Cumartesi günü geri dönmesi bekleniyor.