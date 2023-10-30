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Amazon Ormanları'nda Uçak Kazası: 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın batı kesimindeki Amazon Ormanları'na küçük bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Uçak, Acre eyaletinde düştü ve hemen alev aldı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.