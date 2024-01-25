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Birleşik Krallık, Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere "hazırlık yapın" çağrısı yaptı

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Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, Rusya ile olası bir savaş durumuna karşı sivillerin silahlandırılması ve eğitilmesi çağrısında bulundu. Sanders, asker sayısının artırılmasının yanı sıra, vatandaş ordusu oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Almanya ve İsveç'ten sonra Birleşik Krallık'ta da "savaşa hazırlık" çağrısı yapıldı. Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, Rusya ile olası bir savaş durumuna karşı sivillerin silahlandırılması ve eğitilmesi gerektiğini savundu.

"VATANDAŞ ORDUSU KURULMALI"

Uluslararası Zırhlı Araçlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada Sanders, Birleşik Krallık ordusunun mevcut 76 bin olan asker sayısını üç yıl içinde 120 bine çıkarması gerektiğini belirtti. Ancak Sanders, bu sayının yeterli olmayacağını söyleyerek, olası bir savaş durumunda faaliyete geçirilmek üzere "vatandaş ordusu" oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Almanya ve İsveç'ten sonra Birleşik Krallık da Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere ' hazırlık yapın' çağrısı yaptı

İSVEÇ VE ALMANYALI YETKİLİLERE ATIFTA BULUNDU: RUSYA İLE SAVAŞA HAZIR OLMALIYIZ

Sanders, Ukrayna'da yaşananlar gibi düzenli orduların savaşı başlattığını, ancak sivillerden oluşan orduların savaşı kazandığını dile getirdi. Ayrıca, İsveç'in savaşa hazırlık adımlarını takip etmenin önemine değindi. Sanders, İsveçli yetkililerin olası bir savaşa karşı tüm vatandaşları hazır olmaya çağırdığı geçen haftalardaki açıklamalarını hatırlattı. Sanders, benzer bir şekilde, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un Rusya ile savaşa hazır olunması gerektiği yönündeki açıklamasına da atıfta bulundu.

Almanya ve İsveç'ten sonra Birleşik Krallık da Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere ' hazırlık yapın' çağrısı yaptıBirleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders

SUNAK'IN OFİSİNDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Sanders'ın açıklamaları ülkesinde yankı uyandırırken, Başbakan Rishi Sunak'ın ofisi konuyla ilgili olarak "Britanya ordusu gönüllü bir güç olma geleneğine sahip ve bunu değiştirmeyi düşünmüyoruz. Varsayımsal savaşlar hakkında konuşmak faydalı değil." şeklinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Almanya ve İsveç'ten sonra Birleşik Krallık da Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere ' hazırlık yapın' çağrısı yaptı

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

Birleşik Krallık Almanya İsveç Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Bordo Bere:

az kaldi putin sayesinde Rusya haritadan silinecek

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