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Almanya ve ABD’den savunma sanayisinde yeni işbirliği

Almanya ve ABD’den savunma sanayisinde yeni işbirliği
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Almanya ve ABD, savunma sanayii alanındaki iş birliğini genişletme kararı aldı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Washington'da iki ülkenin savunma sanayilerinin daha yakın çalışmasını öngören bir niyet mektubu imzaladı.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya ve ABD, savunma sanayii alanındaki iş birliğini genişletme kararı aldı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Washington'da iki ülkenin savunma sanayilerinin daha yakın çalışmasını öngören bir niyet mektubu imzaladı.

Almanya Savunma Bakanlığı, mevcut güvenlik koşullarının Atlantik'in iki yakasında güçlü ve birbirine daha fazla entegre olmuş savunma sanayii altyapısına ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Anlaşma kapsamında gelecekteki savunma projelerinde geliştirme, üretim, lisanslı üretim ve bakım alanlarında iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, teknoloji transferine ilişkin kuralların gözden geçirilmesi ve araştırma-geliştirme çalışmalarında iş birliğinin artırılması planlanıyor.

Almanya ve ABD'nin savunma sanayilerinin gelişmiş silah sistemleri, parçalar ve karmaşık mühimmatların üretiminde birbirlerini daha fazla tamamlaması amaçlanıyor. Artan savunma ürünleri ihtiyacı nedeniyle üretim kapasitesinin artırılması, teslimat sürelerinin kısaltılması ve tedarikin güvence altına alınması da öncelikler arasında yer alıyor.

Pistorius, Hegseth ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliğinin F-35 savaş uçağı ve Almanya'da Patriot hava savunma sistemi için güdümlü füzelerin üretimi gibi projelerle sınırlı olmadığını belirtti. Pistorius, Almanya'nın güçlü bir sanayi altyapısına, nitelikli iş gücüne ve ileri teknoloji kapasitesine sahip olduğunu belirterek, bu imkanlarla yeni üretim kapasitelerinin oluşturulabileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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