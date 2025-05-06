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Almanya'nın yeni başbaşkanı Friedrich Merz kimdir? Dikkat çeken Türkiye yaklaşımı

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Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, ikinci tur oylamalarda yeni başbakan seçildi. Almanya tarihinde ilklere imza atarak koltuğa oturan Friedrich Merz, Türkiye'ye karşı olan tutumuyla da dikkat çekiyor. Özellikle stratejik işbirliğine önem veren yeni başbakan Türkiye ve Türklerin Almanya için vazgeçilmez olduğunu savunuyor. İşte tüm detaylar...

Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, parlamentoda yapılan ikinci tur oylamada başbakan seçildi.

Almanya'nın yeni başbaşkanı Friedrich Merz kimdir? Dikkat çeken Türkiye yaklaşımı

ALMANYA TARİHİNDE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

İlk tur oylamada seçilemeyen Friedrich Merz'in, Almanya siyasi tarihinde bir ilke imza atmış oldu.

Almanya'nın yeni başbaşkanı Friedrich Merz kimdir? Dikkat çeken Türkiye yaklaşımı

ALMANYA'NIN YENİ BAŞBAKANI MERZ KİMDİR?

Friedrich Merz, 11 Kasım 1955 tarihinde Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Brilon kentinde doğmuştur. Hukuk eğitimi alan Merz, Bonn ve Marburg Üniversitelerinde öğrenim görmüştür. Hukukçu kimliğiyle meslek hayatına başlayan Merz, genç yaşlarda siyasete atılarak 1972 yılında Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'ne (CDU) katılmıştır.

Siyasi kariyerine Avrupa Parlamentosu'nda başlamış ve 1989–1994 yılları arasında Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak görev yapmıştır. 1994 yılında Alman Federal Meclisi'ne (Bundestag) girmiştir. 2000–2002 yılları arasında CDU/CSU Meclis Grup Başkanı olarak görev almış, bu dönemde parti içinde etkin bir lider figürü olmuştur. Ancak Angela Merkel'in yükselişiyle birlikte parti içindeki etkisi azalmış ve 2009 yılında siyaseti bırakmıştır.

2009–2018 yılları arasında iş dünyasında aktif olan Merz, özellikle yatırım yönetimi alanında faaliyet gösteren BlackRock Almanya'da üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2018 sonrasında yeniden siyasete dönmüş, CDU genel başkanlığına aday olmuş ancak kazanamamıştır. 2022 yılında yapılan parti kongresinde CDU Genel Başkanı seçilmiştir.

Merz, Şubat 2025'te yapılan genel seçimlerde partisinin başarı göstermesi üzerine Almanya Şansölyesi (Başbakanı) seçilmiştir.

Almanya'nın yeni başbaşkanı Friedrich Merz kimdir? Dikkat çeken Türkiye yaklaşımı

TÜRKİYE'YE YAKLAŞIMI NASIL?

Almanya'nın başbakanlık koltuğuna oturan Friedrich Merz'in Türkiye yaklaşımı dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE MESAFELİ

Türkiye'ye karşı stratejik bir yaklaşım sergileyen Merz, Avrupa Birliği üyeliğine karşı mesafeli bir duruş sergilemektedir.

AB değerleriyle Türkiye'nin uyumsuz olduğunu belirten Merz, stratejik olarak ilişkinlerin sürdürülmesini savunmaktadır.

Almanya'nın yeni başbaşkanı Friedrich Merz kimdir? Dikkat çeken Türkiye yaklaşımı

"TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ"

Merz, Türkiye'nin coğrafi konumunun rolüne büyük önem vermektedir. Almanya'nın ve Avrupa'nın Türkiye ile daha da derin işbirliği içinde olmasını ifade ederek, "Türkiye şimdi tüm Orta Doğu bölgesinde daha da büyük bir rol oynayacak. Bu yüzden bize, sadece biz Almanlara değil, Avrupalılara da iyi bir tavsiye şu olabilir: Bu bölgede siyasi olarak da barışı tesis etmek için şimdi Türkiye ile çok daha güçlü şekilde birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan yeni başbakan ekonomik olarak da işbirliğinin artırılmasını savunmaktadır.

"TÜRKİYE VE TÜRKLER ALMANYA İÇİN VAZGEÇİLMEZ"

Merz, Almanya'da yaşayan Türklerin ülke için vazgeçilmez olduğunu düşünmektedir. Türklerin Almanya'nın ekonomisine katkılarını takdir eden Merz, "Almanya, Türk kökenli vatandaşların da evidir ve onların iş hayatına eşit şekilde katılmalarını sağlamak için gereken düzenlemeleri yapacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

Almanya'nın yeni başbaşkanı Friedrich Merz kimdir? Dikkat çeken Türkiye yaklaşımı
Haberler.com / Sergen Taban - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

KISACA DİYORKİ AVRUPA BİRLİGİNE İÇİMİZE SİZİ ALMAK İSTEMİYORUZ AMA SİZİ KULLANMAK İSTİYORUZ .ALMANYANIN BUGÜN BU EKONOMİYE SAHİP OLMASININ EN BÜYÜK NEDENİ ZAMANINDA TÜRK GENC ÇALIŞANLARI ALMAKTI.

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

laikliğin temelinin atıldığı almanyada Hıristiyan demokrat partisi. Türkiye'de İslam'i demokrat partisi olsa nasıl değerlendirilir acaba

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

yine avrupa yüzsüzlüğü,sizi kullanacağim diyor.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Sholz için de aynısını diyorlardı sonuç türk düşmanı çıktı

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