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Almanya'dan suç işleyen sığınmacılara sınır dışı kararlılığı

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Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, kamu güvenliğini öncelik sayarak suç işleyen sığınmacı ve yabancıların Afganistan ve Suriye dahil geldikleri ülkelere sınır dışı edilmesinde kararlı olduklarını açıkladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, kamu güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, suç işleyen sığınmacı ve yabancıların Afganistan ile Suriye dahil geldikleri ülkelere sınır dışı edilmesi uygulamasının kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, suç işleyen sığınmacı ve yabancıların sınır dışı edilmesi uygulamasından geri adım atmayacaklarını açıkladı. Trier kentinde Afganistan uyruklu bir sığınmacının Alman bir öğrenciyi bıçaklayarak öldürmesinin ardından konuşan Dobrindt, kamu güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Bazı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları çevrelerinin Afganistan ve Suriye gibi ülkelere sınır dışı uygulamalarına yönelik eleştirilerine yanıt veren Dobrindt, "Ülkemizde tüm psikopatları barındırmak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı. Suç işleyen sığınmacılar ve yabancıların geldikleri ülkelere gönderilmeye devam edeceğini belirten Dobrindt, bu konuda kararlılık mesajı verdi.

Alman hükümeti, Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden bu yana suç işlediği belirtilen 140'ın üzerinde Afganistan vatandaşının ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı. Yetkililer, özel uçaklarla gerçekleştirilen sınır dışı operasyonlarının önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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