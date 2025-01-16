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Almanya Federal Savunma Bakanlığı, X Hesabını Askıya Aldı

Almanya Federal Savunma Bakanlığı, X Hesabını Askıya Aldı
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Almanya Federal Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerindeki hesabını askıya aldığını duyurdu. Bakanlık, bu kararı objektif diyalog kurmanın zorlaşması sebebiyle aldığını belirtirken, takipçilerini yeni Whatsapp kanalına davet etti. Ayrıca, sosyal medya iletişimini sürdürecekleri diğer platformlar arasında Instagram ve Youtube yer alıyor.

Haber- İlhan Baba

(ALMANYA) - Almanya Federal Savunma Bakanlığı, resmi X sosyal medya hesabını bugünden itibaren askıya aldığını duyurdu.

Bakanlık, yaptığı son paylaşımında, "Değerli takipçilerimiz, X hesabımızı bir sonraki duyuruya kadar askıya alıyoruz ve bundan sonra aktif olarak hiçbir şey paylaşmayacağız. Bu adımı atmaya karar verdik çünkü burada objektif bir diyalog kurmak giderek zorlaşıyor. Sizleri gelecekte yeni Whatsapp kanalımızdan takip etmeye davet ediyoruz. Gelecekte dezenformasyon kampanyaları gibi istisnai durumlarda X'e yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, bir sosyal medya platformunun tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı vurgulandı. Açıklamada, "İş alanı içerisinde şeffaf ve yaygın iletişimin sağlanması amacıyla farklı iletişim biçimleri ve dağıtım kanalları gelecekte de tercih edilmeye devam edilecektir" denildi. Ayrıca, Bakanlığın Instagram, Youtube gibi diğer sosyal medya platformlarında belirli paylaşımlar yapmaya devam edeceği ve basın bültenleriyle de bilgilendirme sağlayacağı belirtildi.

Almanya'da, X platformun sahibi iş insanı Elon Musk'ın Almanya'da aşırı sağcı olarak bilinen Almanya için Alternatif (AfD) partisine destek vermesi, ülkedeki diğer siyasiler tarafından seçimlere müdahale olarak yorumlanmış, 60'tan fazla üniversite ve yüksek okul, X'i terk etme kararı almıştı.

Kaynak: ANKA / Dünya
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