Almanya'daki Alevi Kadın Örgütlerinden 8 Mart Deklarasyonu: Birlikte Mücadele, Birlikte Özgürlük

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) - Almanya'daki Alevi kadın örgütleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Birlikte mücadele, birlikte özgürlük" başlığıyla ortak deklarasyon yayımladı. Deklarasyonda savaşlara, şiddete, sömürüye, asimilasyona ve kadınlara yönelik saldırılara karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Almanya Alevi Kadınlar Birliği (AAKB), Demokratik Alevi Kadınlar Federasyonu (FEDA) ve Demokrat Alevi Kadınlar Birliği (DAKB) tarafından hazırlanan metin kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada kadınların barışın ve özgürlüğün sesi olduğu vurgulanarak, eşitlik ve yaşam mücadelesinin sürdürüleceği belirtildi.

Deklarasyonun sunumunda konuşan Necla Arslan, Alevi inancında kadının tarihsel konumuna ve kadınların yaşadığı acılara dikkati çekti. Orta Doğu'daki savaşlarda en ağır bedeli kadınların ödediğini dile getiren Arslan, IŞİD tarafından kaçırılan Ezidi kadınların köle pazarlarında satıldığını ve istismara uğradığını hatırlattı.

Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA) Eş Başkanı Huri Kabayel de kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesinin dünyanın dört bir yanında sürdüğünü söyledi. Kabayel, Alevi kadın örgütlerinin bu mücadelenin önemli bir parçası olduğunu ifade ederek Avrupa ve Arap Alevi kadın örgütleriyle ortak bir duruş sergilendiğini aktardı. Kabayel, bu birlikteliğin Alevi inancının eşitlik, hakikat ve adalet değerlerinden güç aldığını vurgulandı.

Almanca, Kürtçe ve Türkçe olarak okunan deklarasyonda, Alevi inancının temelindeki birlikte yaşam ve eşitlik anlayışına işaret edildi. Erkek egemen zihniyetin yarattığı savaş, şiddet ve kaos düzenine karşı kadınların örgütlü mücadelesinin büyütüleceği belirtildi.

Deklarasyonda, Alevi inancındaki Cem törenleri ve Kırklar Meclisi'nin birlikte yaşam ve eşitliğin simgesi olduğu ifade edildi. Erkek egemen anlayışın doğa ve kadın üzerinde kurduğu tahakkümün insanlık tarihindeki önemli kırılmalardan biri olduğu kaydedildi.

8 Mart 1857'de New York'ta eşit işe eşit ücret talebiyle direnen tekstil işçisi kadınlar anıldı, Orta Doğu'daki çatışmalarda Gazze, Lazkiye ve Rojava'da kadınların hedef alındığı ifade edildi.

Alevi kadın örgütleri, deklarasyonun sonunda 21. yüzyılın kadın özgürlüğü yüzyılı olması için ortak mücadelenin büyütülmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA