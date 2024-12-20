Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarında kalabalığın üzerine aracını süren ve ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybetmesine, 60 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırganın yakalanma anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.
Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarına kimliği belirsiz bir kişi araçla saldırı düzenledi. Eyalet hükümeti sözcüsü olayın terör saldırısı olduğunu bildirdi. Öte yandan Alman polisi kısa süre içinde saldırganı yakaladı.
KENT MERKEZİNİ TERK EDİN ÇAĞRISI
Pazar yerini kana bulayan korkunç saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, vatandaşlara kent merkezini terk etmesi çağrısında bulundu.
SALDIRGAN YAKALANDI
Öte yandan Alman polisi, Noel pazarına aracıyla dalan saldırganı kısa süre içinde yakaladı. Saldırganın yakalanma anına ilişkin görüntülere de ulaşıldı.