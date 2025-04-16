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Almanya'da palyatif bakım doktoru en az 15 hastayı öldürmekle suçlanıyor

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Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir palyatif bakım merkezinde çalışan 40 yaşındaki bir doktor, en az 15 hastayı öldürmekle suçlanıyor. Ağustos ayından bu yana tutuklu olan doktorun, hastalara onların bilgisi veya rızası olmadan anestezi ve kas gevşetici verdiği ve hastaların dairelerini ateşe vererek olayı örtbas etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de palyatif bakım merkezinde çalışan bir doktor, en az 15 hastayı öldürmekle suçlanıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 4 kişinin ölümünde rolü olduğu gerekçesiyle ağustos ayından bu yana tutuklu bulunan ve bakımı altındaki hastalara ölümcül miktarda farklı ilaçlar verdiğinden şüphelenilen 40 yaşındaki doktor, 2021 yılına kadar uzanan soruşturmalar sonucu savcılar tarafından 15 ayrı cinayetle suçlandı. Savcılıktan yapılan açıklamada, doktorun hastalara onların bilgisi veya rızası olmadan anestezi ve kas gevşetici verdiği ifade edildi. Doktorun ayrıca hastaların dairelerini ateşe vererek olayı örtbas etmeye çalıştığı aktarıldı. Söz konusu sayının daha da artabileceği, dava için özel olarak kurulan soruşturma ekibinin hasta kayıtlarını incelediği kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediği belirtilen doktor için ayrıca ömür boyu meslekten men cezası talep ediliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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