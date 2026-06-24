Almanya Türk Toplumu, İslam Karşıtı Irkçılığa Karşı Kalıcı Önlemler Alınmasını Talep Ediyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da 2025 yılında kaydedilen İslam karşıtı ırkçılık olayları rekor seviyeye ulaşırken, Almanya Türk Toplumu (TGD), ayrımcılıkla mücadele için kalıcı ve kurumsal önlemler alınmasını istedi. TGD, mağdurları koruyacak yapılar oluşturulması, danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve İslam karşıtı ırkçılığın, Ulusal Irkçılıkla Mücadele Eylem Planında açık şekilde yer alması çağrısında bulundu.

Almanya Türk Toplumu (TGD), Almanya'da İslam ve Müslüman karşıtlığıyla mücadele eden CLAIM adlı kuruluş tarafından yayımlanan 2025 yılı "İslam Karşıtı Irkçılık Durum Raporu"nun ardından, İslam karşıtı ırkçılıkla mücadele çalışmalarının kalıcı ve kurumsal bir yapıya kavuşturulmasını talep etti. Rapora göre 2025 yılında toplam 4 bin 96 İslam karşıtı ırkçılık olayı kaydedilirken, bu sayı şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Raporda ayrıca, bildirilmeyen olayların çok daha fazla olabileceğine de dikkat çekildi.

Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, raporun yalnızca mevcut durumu ortaya koymadığını, aynı zamanda siyaset için bir "eylem çağrısı" niteliği taşıdığını belirtti. Sofuoğlu, "İnsanlar eğitimde, iş hayatında, konut piyasasında, kamu kurumlarında, internette ve günlük yaşamda ayrımcılığa maruz kalıyorsa, sadece üzüntü bildirmek yeterli değildir. Federal hükümet, eyaletler ve yerel yönetimler mağdurları koruyacak ve ırkçılığı azaltacak kalıcı yapılar oluşturmalıdır" dedi.

Sofuoğlu, sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü izleme çalışmalarının demokratik sistem için vazgeçilmez olduğunu belirterek, bu çalışmalar sayesinde resmi istatistiklere yansımayan gündelik ırkçılık, ayrımcılık, nefret söylemi ve kurumsal engellerin görünür hale geldiğini ifade etti. Sofuoğlu ayrıca birçok kişinin yaşadığı ayrımcılığı yetkililere bildirmediğine dikkat çekerek, "İnsanlar yardım alabileceklerine inanmadıkları için olayları bildirmiyor. Hukuk devleti, insanların hem ırkçılığa maruz kalıp hem de destek alabilecekleri güvenli bir merci bulamamasını kabul edemez" diye konuştu.

Almanya Türk Toplumu, sivil toplumun yürüttüğü izleme ve danışmanlık hizmetlerinin uzun vadeli olarak finanse edilmesini, toplum temelli danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını, Genel Eşit Muamele Yasasının (AGG) reforme edilmesini ve eyalet düzeyinde genişletilmesini talep etti. Ayrıca eğitim, kamu yönetimi, polis ve sağlık alanlarında bağımsız şikayet mekanizmalarının kurulması ve İslam karşıtı ırkçılığın Ulusal Irkçılıkla Mücadele Eylem Planında açık şekilde yer alması çağrısında bulundu.

TGD, federal hükümete CLAIM raporunu Müslüman karşıtı ırkçılığı sistematik biçimde ele almak için bir fırsat olarak değerlendirme çağrısı yaptı. Açıklamada, koalisyon sözleşmesinde yer almasına rağmen henüz ayrı bir bütçeye sahip olmayan Ulusal Irkçılıkla Mücadele Eylem Planı'nın bu konuda önemli bir araç olabileceği belirtildi. Ayrıca, Irkçılıkla mücadele federal sorumlusu görevlerinin yasal güvence altına alınması istendi.

Gökay Sofuoğlu açıklamasını, "Toplumsal birlik ve beraberlik isteniyorsa, eşit muamele günlük yaşamda somut olarak sağlanmalıdır. Rakamlar ortada. Şimdi önemli olan, siyasetin bunlardan gerekli sonuçları çıkarıp çıkarmayacağıdır" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA