Almanya'da Hemşire, 10 Hastayı Öldürmekten Müebbet Hapis Cezası Aldı

Almanya'da bir hemşire, "iş yükünü hafifletmek amacıyla" 10 hastayı öldürmek ve 27'sini de öldürülmeye teşebbüsten suçlu bulunarak müebbet hapse mahkum edildi.

İsmi açıklanmayan adam, gece vardiyalarında çoğunlukla yaşlı hastalara ağrı kesici veya sakinleştirici iğne yapmakla suçlandı.

Mahkeme kayıtlarına göre cinayetler Aralık 2023 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında Almanya'nın batısındaki Würselen kentindeki bir hastanede işlendi.

Çoğunlukla yatalak hastalarla ilgilenen hemşirenin, geçmişindeki başka olası suçlara ilişkin de araştırma başlatıldı.

Fransız AFP ajansına göre, 2007 yılında hemşirelik eğitimini tamamlayan adam, 2020'den bu yana Würselen'deki hastanede çalışıyordu.

Mahkemede, hemşirenin yüksek ilgiye ihtiyaç duyan hastalardan "rahatsız" olduğu ve onlara empati göstermediği savunuldu.

Savcılar hemşireyi "tanrıyı oynamakla" suçladılar. Gece vardiyalarındaki iş yükünü azaltmak amacıyla hastalara yüksek dozda morfin ve bir tür sakinleştirici olan midazolam enjekte ettiğini iddia ettiler.

Sanık 2024 yılında tutuklanmıştı.

Almanya'da müebbet hapis cezası alan kişiler, 15 yıl cezaevinde yattıktan sonra salıverilebiliyor. Ancak mahkeme "suçun ağırlığını" gerekçe göstererek bunun önünü alacak bir karar açıkladı.

Mahkum olan adam karara itiraz edebilecek.

Savcılar AFP haber ajansına, başka kurbanların olup olmadığını anlamak için mezar açma çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Bu durumda hemşire yeniden yargılanabilir.

Almanya'da bundan önce de benzer bir vaka yaşanmıştı.

2019 yılında eski hemşire Niels Högel, Almanya'nın kuzeyindeki iki hastanede 85 hastayı öldürmekten suçlu bulunup müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, 1999-2005 yılları arasında gözetimi altındaki hastalara ölümcül dozda kalp ilacı verdiğini tespit etti.

Högel'in Almanya'nın yakın tarihinde en fazla kişiyi öldüren katil olduğuna inanılıyor.

