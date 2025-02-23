Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada

Almanya'da yaklaşık 59,2 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu erken genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona ererken; ilk sandık çıkış anketinin sonuçları da belli oldu

HRİSTİYAN BİRLİK PARTİLERİ YÜZDE 29 OY ALDI

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nın yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy aldı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranı 2021'deki seçimlere göre 4,9 puan arttı.

AfD İKİNCİ SIRADA

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 9,1 puan artırarak yüzde 19,5 ile ikinci oldu.

SCHOLZ'A BÜYÜK ŞOK

Mevcut Başbakan Olaf Scholz'u yeniden başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Partisinin (SPD) oy oranı bir önceki seçime göre 9,7 puan düştü. SPD, yüzde 16 oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. Bu oran böyle kalırsa SPD, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış olacak.

YEŞİLLER PARTİSİ'NDE KAYIP

Yeşiller Partisinin de 2021'deki seçimlere göre oy oranı 1,2 puan düşerek yüzde 13,5'e indi.