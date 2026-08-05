Haberler

Frankfurt'ta Aile Dramı: Çocukları Koruma Altındayken Anne Baba Sınır Dışı Edildi

Frankfurt'ta Aile Dramı: Çocukları Koruma Altındayken Anne Baba Sınır Dışı Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan bir çift, üç çocuklarının Frankfurt Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından koruma altına alınmasının ardından Türkiye'ye sınır dışı edildi. Üçü de reşit olmayan çocuklar halen Frankfurt Gençlik Dairesi'nin gözetiminde bulunurken, anne ve babanın sınır dışı edilmesi kamuoyunda ve insan hakları çevrelerinde tepkiyle karşılandı.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) - Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan bir çift, üç çocuklarının Frankfurt Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından koruma altına alınmasının ardından Türkiye'ye sınır dışı edildi. Üçü de reşit olmayan çocuklar halen Frankfurt Gençlik Dairesi'nin gözetiminde bulunurken, anne ve babanın sınır dışı edilmesi kamuoyunda ve insan hakları çevrelerinde tepkiyle karşılandı.

Hessen Mülteci Konseyi (Hessischer Flüchtlingsrat), olayı "skandal" olarak nitelendirdi. Konsey, çocukların Almanya'da devlet koruması altında bulunmasına rağmen anne ve babalarının sınır dışı edilmesinin aile bütünlüğü ve çocukların üstün yararı ilkesi açısından ciddi sorunlar yarattığını belirtti.

Mülteci hakları savunucuları da uygulamanın hem çocukların hem de ebeveynlerin temel hakları bakımından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, yetkililerden konuyla ilgili açıklama yapılmasını istedi.

Edinilen bilgilere göre Frankfurt Gençlik Dairesi, şubat ayında çocukların korunması gerekçesiyle anne ve babanın velayet hakkını geçici olarak kaldırdı ve çocuklar için resmi bir vasi atadı. Üç yaşında, bir buçuk yaşında ve beş aylık olan üç çocuk, aile dışındaki koruyucu bir yere yerleştirildi. Alınan kararın kesin bir velayet kararı olmadığı, yalnızca çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan geçici bir koruma tedbiri olduğu belirtildi.

Hessen Mülteci Konseyi'nin aileye destek veren kişilere dayandırdığı bilgilere göre, anne ve babanın çocuklarıyla görüşme hakkı devam ediyordu. Ancak çiftin Türkiye'ye sınır dışı edilmesi nedeniyle ailenin uzun süre birbirinden ayrı kalma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA
Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da

Muhammed Salah resmen Süper Lig'de
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır

Özgür Özel'e savcılıktan kötü haber! Suçlama çok ağır
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı

Sınırda seferberlik ilan edildi, tüm askerler göreve çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da köye inen kurtlar 15 koyunu telef etti

Bir köyün uykularını kaçıran vahşet
Yeniden Refah Partisi, çerçeve yasaya destek vermeyeceğini açıkladı

Çerçeve yasaya bir partiden veto! Destek vermeyecekler
YAŞ kararları Resmi Gazete'de

YAŞ kararları Resmi Gazete'de! TSK Komuta Kademesi yeniden şekillendi
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Fiziki görünümüne dair gelen eleştirilere karşı ateş püskürdü
Eren Derdiyok Galatasaray'a geri dönüş yolunda

7 yıl aradan sonra geri dönüş
Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Tesettüre girdi
Fenerbahçe'nin 40 milyon Euro'luk teklifine Benfica'dan cevap

40 milyon Euro'luk dev teklife cevap!