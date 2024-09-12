Almanya'da bulunan Carola Köprüsü, tramvay geçtikten bir kaç dakika sonra çöktü

Almanya'nın Dresden şehrinde bulunan Carola Köprüsü'nün bir bölümü beklenmedik şekilde çöktü. Olay, Çarşamba sabahı erken saatlerde gerçekleşti ve büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü.

Köprünün 100 metrelik bir bölümü aniden Elbe Nehri'ne düştü. En şaşırtıcı olan ise, çöküşten sadece dakikalar önce bir tramvayın köprüden geçmiş olması. Bu sayede can kaybı yaşanmadı.

Olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, köprünün büyük bir gürültüyle çöktüğü ve etrafta toz bulutlarının yükseldiği görülüyor.

Yetkililer hemen harekete geçti. Bölge güvenlik nedeniyle kapatıldı ve uzmanlar inceleme yapmaya başladı. İtfaiye sözcüsü, köprünün diğer bölümlerinin de çökme tehlikesi olduğunu belirterek insanları uyardı.

Çöküşün nedeni henüz bilinmiyor. Ancak uzmanlar, betonun zamanla aşınmış olabileceğini düşünüyor. Köprünün bu bölümünde gelecek yıl bakım yapılması planlanıyordu.

Olay, şehirde bazı sorunlara yol açtı. Örneğin, ısıtma borularının zarar görmesi nedeniyle bazı mahallelerde sıcak su kesildi.

Polis, olayın bir kaza olduğunu düşünüyor ve insanları sosyal medyada yanlış bilgi yaymama konusunda uyarıyor.

Carola Köprüsü, Dresden için önemli bir geçiş noktası. 1971 yılında, Doğu Almanya döneminde inşa edilmişti.

Bu olay, Almanya'daki birçok eski köprünün durumunu tekrar gündeme getirdi. Ülkede 130.000 civarında köprü var ve bunların çoğu oldukça eski. Uzmanlar, bu köprülerin bakımı ve yenilenmesi için daha fazla yatırım yapılması gerektiğini söylüyor.