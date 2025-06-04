Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Almanya'nın Köln şehri, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma üç patlamamış bombanın etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı bir tahliye operasyonuna sahne oluyor.

Patlamamış bombaların tehlike oluşturmaya devam etmesinden dolayı 1 kilometrelik bir alanda "İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en büyük operasyonun" başlatılmasına karar verildi. Tahliye süreci, kent merkezini de kapsayacak şekilde yaklaşık 20 bin kişiyi etkiliyor. Tahliye edilen bölge, Köln'ün şehir merkezini ve tarihi bölgelerini kapsıyor.

58 OTEL VE KAMU BİNALARI KAPATILDI

Yetkililer, olası bir tehlikeyi önlemek amacıyla 58 otel, çok sayıda müze, okul, anaokulu ve kamu binasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Alman yayın kuruluşu WDR'nin haberine göre, bulunan bombaların biri 10 ton, diğer ikisi ise 20 ton ağırlığında.

BOMBALARDA ÇARPMA TAPASI VAR

Tüm bombalarda çarpma tapası bulunduğu açıklandı. Bu tür tapalar, bombaların yere çarptığında patlaması riskini taşıyor ve müdahaleyi daha da tehlikeli hale getiriyor.

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Uzman ekipler, bombaların güvenli bir şekilde imhası için özel teknikler kullanacak. Bölgede hem havadan hem de karadan yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra imha süreci başlatılacak.