Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
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Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
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Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 3 bomba bulundu. Çarpma tapalı bombaların imha çalışması nedeniyle şehir merkezinde "İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en büyük operasyon" başlatılırken 20 bin kişinin tahliyesi planlanıyor.

Almanya'nın Köln şehri, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma üç patlamamış bombanın etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı bir tahliye operasyonuna sahne oluyor.

Patlamamış bombaların tehlike oluşturmaya devam etmesinden dolayı 1 kilometrelik bir alanda "İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en büyük operasyonun" başlatılmasına karar verildi. Tahliye süreci, kent merkezini de kapsayacak şekilde yaklaşık 20 bin kişiyi etkiliyor. Tahliye edilen bölge, Köln'ün şehir merkezini ve tarihi bölgelerini kapsıyor.

Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

58 OTEL VE KAMU BİNALARI KAPATILDI

Yetkililer, olası bir tehlikeyi önlemek amacıyla 58 otel, çok sayıda müze, okul, anaokulu ve kamu binasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Alman yayın kuruluşu WDR'nin haberine göre, bulunan bombaların biri 10 ton, diğer ikisi ise 20 ton ağırlığında.

Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

BOMBALARDA ÇARPMA TAPASI VAR

Tüm bombalarda çarpma tapası bulunduğu açıklandı. Bu tür tapalar, bombaların yere çarptığında patlaması riskini taşıyor ve müdahaleyi daha da tehlikeli hale getiriyor.

Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Uzman ekipler, bombaların güvenli bir şekilde imhası için özel teknikler kullanacak. Bölgede hem havadan hem de karadan yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra imha süreci başlatılacak.

Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Gereksiz Ve abartılı önlem olmuş

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Haber Yorumlarıcaner_cubukcu:

dünyayı boşaltın Aq

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