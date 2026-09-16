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Almanya, Berlin'deki Onur Yürüyüşü saldırısının ardından güvenlik önlemlerini sıkılaştırıyor

Almanya, Berlin'deki Onur Yürüyüşü saldırısının ardından güvenlik önlemlerini sıkılaştırıyor
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Almanya hükümeti, Berlin'deki Onur Yürüyüşü'ne düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından yeni güvenlik önlemleri önerdi. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Adalet Bakanı Stefanie Hubig tarafından açıklanan öneriler arasında, yüksek riskli şüpheliler için elektronik kelepçe kullanımının genişletilmesi ve bıçaklı saldırılara daha ağır cezalar getirilmesi bulunuyor.

(ANKARA) - Almanya hükümeti, Berlin'deki Onur Yürüyüşü'ne düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından yeni güvenlik önlemleri önerdi. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Adalet Bakanı Stefanie Hubig tarafından açıklanan öneriler arasında, yüksek riskli şüpheliler için elektronik kelepçe kullanımının genişletilmesi ve bıçaklı saldırılara daha ağır cezalar getirilmesi bulunuyor.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Adalet Bakanı Stefanie Hubig, bugün bu yaz Berlin'deki Onur Yürüyüşü'ne düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından yeni güvenlik önlemlerini açıkladı. Önerilere göre, yüksek riskli şüphelilerin hareketlerinin elektronik ayak bileği kelepçeleriyle izlenmesinin kapsamı genişletilecek.

Bıçaklı saldırıların daha ağır bir suç kategorisine alınması ve bu suçlar için en az bir yıl hapis cezası öngörülmesi planlanıyor. Almanya'nın 16 eyalet hükümetine ise önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında iletişim verilerini saklama konusunda daha geniş yetki verilmesi de önerildi.

Adalet Bakanı Hubig ayrıca, ertelenmiş hapis cezalarının hangi durumlarda uygulanabileceğinin daha açık şekilde belirlenmesi gerektiğini söyledi. Hubig, olası bir suçun veya daha önce işlenmiş bir suçun toplum açısından ciddi sonuçlar doğurma ihtimali bulunması halinde bunun ceza kararında açıkça dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

BERLİN'DEKİ SALDIRI

Berlin'deki Onur Yürüyüşü'ne temmuz ayında düzenlenen saldırıda 21 yaşındaki bir erkek bıçaklı saldırı gerçekleştirmiş, olayda bir kadın hayatını kaybetmiş ve onlarca kişi yaralanmıştı.

Olayı soruşturan Alman yetkililere göre Almanya vatandaşı olan saldırgan, daha önce bir saldırı hazırlığı nedeniyle mayıs ayında mahküm edilmiş ve hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak daha sonra gözetim altında serbest bırakılmıştı. Saldırganın ayrıca IŞİD'e bağlılık yemini ettiği belirtilmişti.

Alman hükümetinin yeni güvenlik önerileri, saldırının ardından özellikle radikal şiddetin önlenmesi ve kamuya açık etkinliklerde güvenliğin artırılması tartışmaları kapsamında gündeme geldi.

Kaynak: ANKA
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