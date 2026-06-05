Almanya Spd Milletvekili Karaahmetoğlu: Almanya'nın Dış Politikası Yeniden Gözden Geçirilmeli

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya SPD Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Almanya'nın BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilememesinin üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini belirterek, Berlin'in dış politikasını uluslararası hukuk temelinde yeniden şekillendirmesi önerisinde bulundu.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilememesini değerlendirdi. Karaahmetoğlu, sonucun Almanya'nın dış politika anlayışının uluslararası alandaki yansımalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Almanya'nın uzun yıllardır çok taraflılığın, uluslararası hukukun ve kurallara dayalı dünya düzeninin en güçlü savunucularından biri olarak görüldüğünü belirten Karaahmetoğlu, yeniden birleşmeden bu yana ilk kez BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilememenin üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir gelişme olduğunu ifade etti. Sonucun tek bir nedene bağlanamayacağını vurgulayan Karaahmetoğlu, uluslararası toplumun Almanya'ya bakışının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya'nın son yıllarda uluslararası krizlere yönelik tutumunun ülkenin küresel algısını etkilediğini belirten Karaahmetoğlu, özellikle Gazze'deki insani durum karşısında izlenen politikanın birçok ülkede tepkiyle karşılandığını söyledi. Karaahmetoğlu, "7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği terör saldırıları açık biçimde kınanmalıydı ve kınandı. Ancak Almanya'nın, İsrail'in Gazze'de başlattığı operasyon sonrasında yaşanan insani drama sessiz kalması ve koşulsuz şekilde İsrail'in yanında yer aldığını açıklaması, yalnızca İslam dünyasında değil birçok ülkede de tepki yarattı" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik uluslararası hukuk açısından tartışmalı operasyonu konusunda da Almanya'nın sessiz kaldığını belirten Karaahmetoğlu, bunun dış politikadaki inandırıcılığı zedelediğini savundu. BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilememe sonucunun da bu yanlış dış politikanın bir yansıması olduğunu ifade etti.

Almanya'nın uluslararası hukuk temelinde tutarlı ve ilkeli bir dış politika izlemediği sürece benzer sonuçlarla karşılaşabileceğini dile getiren Karaahmetoğlu, bunun dış ticarete de olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekti. Dış politikanın temelinde barış, uluslararası hukuk ve insan onurunun yer alması gerektiğini vurgulayan Karaahmetoğlu, "Uluslararası toplumun verdiği bu mesajı doğru okumak ve gerekli sonuçları çıkarmak, Almanya'nın gelecekteki dış politika başarısı açısından belirleyici olacaktır. Uluslararası hukukun yanında olduğumuzu yalnızca söylemlerimizle değil, uygulamalarımızla da göstermeliyiz" dedi.

Karaahmetoğlu, Federal Meclis'teki çalışmalarında Almanya'nın uluslararası hukuka, insan haklarına ve barışçıl çözümlere dayalı bir dış politika anlayışını daha güçlü savunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA