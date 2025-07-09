Aliyev ve Paşinyan BAE'de Görüşecek

Aliyev ve Paşinyan BAE'de Görüşecek
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde barış sürecine yönelik önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşeceği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir araya geleceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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