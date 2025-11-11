Haberler

Aliyev, Türkiye'ye Taziye Mesajı Gönderdi

Aliyev, Türkiye'ye Taziye Mesajı Gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın Gürcistan'da düşmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev, acıyı paylaştığını belirterek merhumların ailelerine ve Türk halkına baş sağlığı diledi.

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın Gürcistan'da düşmesinin ardından Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı gönderdi.

İlham Aliyev mesajında, "Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri kargo uçağının Gence'den havalandıktan sonra Gürcistan topraklarında düşmesiyle sonuçlanan haberle derinden sarsıldık. Bu zor anlarda acınızı paylaşıyor, Azerbaycan halkı ve şahsım adına, size, merhumların ailelerine, yakınlarına ve kardeş Türkiye halkına en içten taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bülent Ersoy'a özel ilgi! Yemek yedirildiği anlar kameraya yansıdı

Bahar Candan tabak kırarken herkes arkadaki detaya takıldı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
CHP'ye kapatma davası iddiası sonrası borsa sert düştü

Piyasalar allak bullak! Borsa kırmızıya döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.