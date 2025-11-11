Aliyev, Türkiye'ye Taziye Mesajı Gönderdi

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın Gürcistan'da düşmesinin ardından Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı gönderdi.

İlham Aliyev mesajında, "Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri kargo uçağının Gence'den havalandıktan sonra Gürcistan topraklarında düşmesiyle sonuçlanan haberle derinden sarsıldık. Bu zor anlarda acınızı paylaşıyor, Azerbaycan halkı ve şahsım adına, size, merhumların ailelerine, yakınlarına ve kardeş Türkiye halkına en içten taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.