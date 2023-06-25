Ali Erbaş'tan hac önerisi: Güzel hatıralarınızı evlatlarınıza intikal ettirin

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kazakistan hacı adayları için Mekke'de düzenlenen 'Hoşgeldiniz Merasimi'nde yaptığı konuşmada, hac sırasında yapılan uygulamaların, haccın hikmetlerini düşünerek en güzel şekilde gerçekleştirilmesini, tövbe ve tefekkür edilmesini tavsiye etti. Ayrıca, hacın biriktirilen güzel hatıralarla evlatlara miras olarak kalacağını belirterek, 'Hacdaki güzel hatıralarınızı evlatlarınıza, çocuklarınıza intikal ettirin, onlar da ileride inşallah hevesle, severek hacca gelmeyi arzu etsinler' ifadelerini kullandı.

- Ali Erbaş : "Hacdaki güzel hatıralarınızı evlatlarınıza intikal ettirin"

MEKKE - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hacdaki güzel hatıralarınızı evlatlarınıza, çocuklarınıza intikal ettirin, onlar da ileride inşallah hevesle, severek hacca gelmeyi arzu etsinler" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı tarafından Kazakistan hacı adayları için Mekke'de düzenlediği "Hoşgeldiniz Merasimi"ne katıldı. Başkan Erbaş'ı törene gelişinde Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauryzbay Taganuly Otpenov karşıladı.

Burada yaptığı konuşmada, haccın İslam'ın en önemli ibadetlerinden biri olduğunu ve hem mali hem de bedeni bir irade gerektirdiğini ifade eden Başkan Erbaş, hac sırasında yapılan uygulamaların, haccın hikmetlerini düşünerek en güzel şekilde gerçekleştirilmesini, tövbe ve tefekkür edilmesini tavsiye etti.

Peygamber Efendimizin (s.a.s.) Veda Hutbesi'nde dile getirdiği cümlelerin akılda tutulması gerektiğine işaret eden Başkan Erbaş, "Veda Hutbesi'ndeki sözlerinden sadece bir tanesini örnek vereyim; 'Ey insanlar! Babanız bir, hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah indinde en üstün olanınız takva itibariyle en iyi olanınızdır.' Bu cümlesini ömrümüzün sonuna kadar hayatımıza düstur yapalım ve gençlerimize, çocuklarımıza da en büyük miras olarak intikal ettirelim" dedi.

Başkan Erbaş, haccın biriktirilen güzel hatıralarla evlatlara miras olarak kalacağını belirterek, "Hacdaki güzel hatıralarınızı evlatlarınıza, çocuklarınıza intikal ettirin, onlar da ileride inşallah hevesle, severek hacca gelmeyi arzu etsinler" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke-i Mükerreme'de her gün 90 bin Türk hacı adayına sabah kahvaltısı ve akşam yemeği çıkartan Diyanet mutfağını da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.