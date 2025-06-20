Akdeniz'deki depreme ilişkin Naci Görür'den ilk yorum: Benzer depremler bu yörede yaygın

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Akdeniz'deki depremin ardından "Benzer depremler bu yörede yaygın. Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Geçmiş olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.53'te Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

KANDİLLİ 4.7 OLARAK AÇIKLADI

Sarsıntının derinliği 5.75 kilometre olarak ölçüldü. Depremin birçok ilçede hissedildiği öğrenildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

NACİ GÖRÜR'DEN İLK YORUM

Akdeniz'deki deprem sonrası, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk yorum geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, "Girit Adası'nın güneybatısında 4,7 deprem oldu. Deprem Hellen- Kıbrıs Dalma-Batma Zonu'nda ve dalan levha üzerinde. Benzer depremler bu yörede yaygın. Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Geçmiş olsun. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.