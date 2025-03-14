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Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Konya'da meydana gelen depremlerin ardından bu kez de Akdeniz sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

YERİN 7 KİLOMETRE ALTINDA OLUŞTU

Saat 18.40'da meydana gelen deprem yerin 7.76 kilometre altında oluştuğu belirtildi.

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

KONYA PEŞ PEŞE SALLANDI

Bugün ayrıca merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan bir deprem kaydedildi. Deprem saat 14.44'de 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremlerin yerin 11.42 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

4.2 büyüklüğündeki depremin ardından 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Aynı bölgede meydana gelen depremin derinliği 2.9 kilometre olarak ölçüldü.

Peş peşe gelen depremlerin ardından ilçeden yaşayan yurttaşların kısa süreli panik yaşadığı belirtilirken; depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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