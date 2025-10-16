Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.20'de merkez üssü Akdeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,34 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.