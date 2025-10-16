Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, saat 07.20'de ve merkez üssü Akdeniz olan sarsıntı olarak kaydedildi. Depremin 6,34 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Dünya