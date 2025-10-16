Haberler

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, saat 07.20'de ve merkez üssü Akdeniz olan sarsıntı olarak kaydedildi. Depremin 6,34 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.20'de merkez üssü Akdeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,34 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

Akdenizde Olağan Bir deprem bi an 8 lik deprem gibi aksettirip milletin piskolojisini Bozmayın Orda Bu Şiddette olan bir deprem bizde hissedilmez bile hayırdırrr ???

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul özlemi sadece 8 ay sürdü! Batshuayi geri dönüyor

İstanbul özlemi sadece 8 ay sürdü! Batshuayi geri dönüyor
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz

840 liralık altılı kuponuyla kazandığı ikramiye inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.