AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, belgelerde çeşitli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

AK PARTİLİ TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Açılan her yeni belge yeni bir skandalı kamuoyunun önüne çıkarırken, sosyal medyada sıkça dile getirilen Türkiye'den çocukların kaçırıldığı iddiası eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın da gündeminde.

"VİCDANIN KURUDUĞU NOKTADAYIZ"

X hesabından Epstein belgeleriyle ilgili bir paylaşım yapan Tayyar şu ifadeleri kullandı; "Epstein belgelerine ilişkin milyonlarca yorum yapıldı. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, aklın durduğu, vicdanın kuruduğu noktadayız.

"SAPIKLIK, YAMYAMLIK, ŞANTAJ..."

Belgelerde yamyamlık, pedofili, işkence, sapıklık, tehdit, şantaj gibi tarifsiz çürümüşlüğün küresel ölçekte her boyutu var. Milyarderlerin, seçkinlerin, ünlülerin, siyasetçilerin, yargıçların, üst düzey bürokratların nasıl bir sapkınlığın içinde küresel rol paylaşımı yaptığını görüyoruz. Belgeleri ABD Adalet Bakanlığının ortalığa dökmesi ise üzerinde durulması gereken bir başka nokta. Kuşkusuz, bu belgelerin küresel ölçekte siyasi, adli ve toplumsal sonuçları olacaktır.

"ÇOCUK KAÇIRMA İDDİASI ÇOK VAHİM"

Türkiye açısından üzerine ivedilikle gidilmesi gereken bölümlere gelince… Tüm iddialar tereddütsüz incelenecektir. Özellikle 'çocuk kaçırma' iddiası çok vahim. Bu vahşete, azgınlığa, sapkınlığa kim/kimler ortak olmuşsa hepsi hesap vermelidir. İnşallah, günyüzü görmezler."

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.