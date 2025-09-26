AK Parti MKYK Üyesi Murat Çiçek: ABD politikasının Gazze konusunda çok fazla direnebileceğini düşünmüyorum

Ak Parti MKYK Üyesi Murat Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump arasındaki Washington görüşmesini Haberler.com'a değerlendirdi. Çiçek, Gazze'den F-35 programına, Suriye politikalarından Trump'ın sözlerine kadar pek çok konuyu yorumladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüştü. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'daki görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze, Suriye ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi küresel başlıkları ele aldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GAZZE'DE YOĞUN DİPLOMATİK GİRİŞİMLERDE BULUNDU"

Murat Çiçek, Erdoğan'ın Gazze'deki çatışmalar başladığı andan itibaren diplomasiyi ve insani girişimleri yoğun şekilde sürdürdüğünü söyledi. Çiçek, ABD politikasının Gazze konusunda Türkiye'ye karşı çok direnç göstermeyeceğini düşündüğünü belirtti.

"TRUMP, TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞINI OLUMLU KARŞILADI"

Çiçek, görüşmede Trump'ın Türkiye'nin Suriye'deki varlığının sorunların çözümüne katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesini istediğini açıkladı. Ayrıca Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

H3: "Trump'ın hileli seçim sözlerinde Erdoğan'la empati var"

TRUMP 'HİLELİ SEÇİM' CÜMLESİ İLE NE İMA ETMEK İSTEDİ?

Trump'ın Erdoğan'ı Washington'da muhteşem bir şekilde ağırladığını söyleyen Çiçek, Trump'ın "hileli seçimler" sözünün Erdoğan'ın siyasi yaşamındaki darbe ve hapis deneyimlerini dikkate alarak bir empati ifadesi olduğunu vurguladı.

"F-35 VE F-16 UÇAKLARI HEP GÜNDEMDEYDİ"

Görüşmede savunma sistemleri konusunun da ön planda olduğunu belirten Çiçek, Trump'ın Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu F-35 ve F-16 uçakları ile Patriot sistemleri için olumlu mesajlar verdiğini ifade etti. Çiçek, bu gelişmelerin İsrail basınında da geniş yankı bulduğunu söyledi.