İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Tümgeneral Muhammed Pakpur'un ardından, Devrim Muhafızları Ordusu'na yeni komutan olarak Ahmet Vahidi atandı.
İRAN Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlığı'na Ahmet Vahidi'nin atandığı bildirildi.
ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybetmesinin ardından, Komutanlığa Ahmet Vahidi'nin atandığı duyuruldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı