Haberler

Ağustos, dünya tarihinin en sıcak ayı oldu

Ağustos, dünya tarihinin en sıcak ayı oldu
Güncelleme:
+246 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AĞUSTOS ayı, dünyanın doğal sıcaklık ortalamasının 1,65 derece üzerine çıkarak kayıtlardaki en sıcak ay oldu.

AĞUSTOS ayı, dünyanın doğal sıcaklık ortalamasının 1,65 derece üzerine çıkarak kayıtlardaki en sıcak ay oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), geçen ağustos ayının küresel ölçekte şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay olarak tarihe geçtiğini açıkladı. Ağustos 2026'da ölçülen sıcaklık, 16,95 derece ölçülen Temmuz 2023'ü aşarak kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Verilere göre, ağustosta küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 16,96 derece olarak kaydedildi. Bu değer, 1991-2020 dönemindeki ağustos ortalamasının 0,85 derece üzerinde gerçekleşti.

Rekor sıcaklıkların, insan kaynaklı iklim değişikliği ile Pasifik Okyanusu'nda güçlenen El Nino hava olayının birleşmesi sonucu atmosfer ve okyanuslarda olağan dışı ısı birikiminden kaynaklandığı bildirildi. Batı Avrupa genelinde 2003 yılındaki ölümcül sıcaklıkları geride bırakan bir yaz mevsimi yaşanırken, İngiltere'de ise 1884'ten bu yana en sıcak yaz kayıtlara geçti.

'ATMOSFER VE OKYANUSLARDA AŞIRI UÇLAR YAŞANIYOR'

Copernicus İklim Stratejisi Direktörü Dr. Samantha Burgess, ağustos ayının küresel iklim kayıtları açısından olağanüstü bir dönem olduğunu belirterek, "Rekor seviyedeki hava ve okyanus sıcaklıkları, iklim krizinin hem atmosferde hem de denizlerde aşırı hava olaylarını nasıl tetiklediğini açıkça gösteriyor. Bu durumun etkileri dünya genelinde toplumlar ve ekonomiler üzerinde doğrudan hissediliyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Batı Avrupa'nın son verilerle tarihin en sıcak yaz mevsimini geride bıraktığı kaydedildi. Giderek şiddetlenen El Nino etkisinin gelecek aylarda zirveye ulaşacağı, bu nedenle yeni küresel sıcaklık rekorlarının kırılabileceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır

Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak açıklama
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir

Bakan korkunç ihtimali açıkladı! Gülistan dosyasının seyri değişiyor
Telefonları kapattılar! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camp Nou'yu su bastı

Görüntünün nerede çekildiğini duyanlar inanamıyor
Davutoğlu soruşturması için dikkat çeken açıklama: Zamanaşımı süresi dolmadı

Yıllar sonra gelen soruşturma! "Neden şimdi?" sorusuna yanıt geldi
Kirada ezber bozan liste! Türkiye'nin en ucuz 15 ili belli oldu

Türkiye'nin en ucuzları belli oldu: Kiranın sudan ucuz olduğu şehirler
Real Madrid'i karıştıracak Arda Güler-Mourinho iddiası! Sebebini duyurdular

Real'i karıştıracak Arda-Mourinho iddiası! Sebebini de duyurdular

Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu

Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz

Vatandaşa nefes aldıracak mesaj: Cumhurbaşkanı bizi görevlendirdi
Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor