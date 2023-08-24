Ağına takılan balığın insan dişlerine sahip olduğunu gören balıkçı neye uğradığını şaşırdı

Kariyerini bilinmeyen ve bu zamana kadar kayıtlara geçmeyen deniz canlılarına adayan Rus deniz bilimcisi Roman Fedortsov, son derece ilginç bir balık keşfetti. Balığın insan dişine benzeyen dişleri olduğunu fark eden Fedortsov, şaşkınlığını gizleyemedi.

AZI DİŞLERİ BİLE VAR

Kuzeybatı Rusya'nın Murmansk kentinde denize açılan Roman Fedortsov, aylar süren deniz macerasının ardında bir balık keşfetti. Son avı her zamanki gibi şaşırtıcı olan Fedortsov; büyük yüzgeçli, siyah ve gri benekli, ağzında azı dişleri de dahil çok sayıda büyük dişe sahip bir balık yakaladı.

GÖRÜNDÜKLERİ KADAR VAHŞİ DEĞİLLER

Bir tür yılan balığı olarak tanımlayan Fedortsov, canlının görüntülerini 650 bin takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından yayınladı. İnsan dişine sahip olan balık her ne kadar canavar olarak nitelendirilse de, "Kurt yılan balıkları" olarak bilinen bu canlılar, yengeç ve istiridye gibi sert kabuklu hayvanları yemeyi sever ve göründükleri kadar vahşi değiller. 2,4 metre uzunluğa kadar büyüyebilen "Kurt yılan balıkları" su altında 200 metre civarında yaşayabilirler.