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Karabağ'ın Ağdere ilindeki Ermeniler, evlerini toplu halde yakarak bölgeden ayrılıyor

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Karabağ bölgesindeki Ağdere ilinden ayrılan Ermeniler, evlerini toplu halde ateşe veriyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İHA'larla bölgede çekilen görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesindeki Ağdere ilinden ayrılan Ermenilerin evlerini toplu halde ateşe verdiği görüntüleri paylaştı.

Karabağ'ın Ağdere ilindeki Ermeniler, evlerini toplu halde yakarak bölgeden ayrılıyor

EVLERİNİ YAKARAK BÖLGEDEN AYRILIYORLAR

Azerbaycan'ın Karabağ'da yasadışı Ermeni silahlı gruplarına yönelik gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından Ağdere'de yaşayan Ermeniler evlerini yakarak bölgeden ayrılıyor.

Karabağ'ın Ağdere ilindeki Ermeniler, evlerini toplu halde yakarak bölgeden ayrılıyor

İHA'LARLA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 19.35 sıralarında Ağdere ilinde Ermeni sakinleri tarafından evlerin toplu olarak yakılmasının Azerbaycan Ordusunun teknik gözetim araçları tarafından kaydedildiği belirtildi. Bakanlık, İHA'larla çekilen görüntüleri paylaştı.

Karabağ'ın Ağdere ilindeki Ermeniler, evlerini toplu halde yakarak bölgeden ayrılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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