Afrika'da okul tuvaletinde kız öğrenciyle ilişkiye girerken yakalanan müdür yardımcısı linç edildi

Güney Afrika'da yer alan Limpopo'ya bağlı bir okulda öğrencisiyle ilişkiye girerken yakalanan müdür yardımcısı, veliler tarafından öldüresiye şekilde dövüldü. Velilerin elinden zorla alınan müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı.

Limpopo kentine bağlı olan Lebowakgomo bölgesindeki bir okulda meydana gelen skandal olay büyük tepkiye neden oldu. İddiaya göre okul tuvaletinde öğrencisiyle ilişkiye girdiği sırada yakalanan müdür yardımcısına okul yönetimi tarafından müdahale edildi.

VELİLER OLAYI DUYUNCA OKULU BASTI

Ancak okuldaki diğer öğrenciler, durumu ailelerine haber verdi. Olayı duyan veliler ise kısa süre içerisinde okulu bastı ve müdür yardımcısını soyduktan sonra dövmeye başladı. Müdür yardımcısı kısa sürede kanlar içerisinde kaldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Okul yönetiminin devreye girmesiyle birlikte velilerin elinden alınan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Okul sözcüsü Mike Maringa ise yaptığı açıklamada olayın üzerinde titizlikle durduklarını ve müdür yardımcısının gereken cezayı alacağını belirtti.