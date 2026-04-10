Hip-hop kültürünün öncülerinden Afrika Bambaataa hayatını kaybetti

Hip-hop kültürünün kurucu isimlerinden biri olan Afrika Bambaataa 68 yaşında hayatını kaybetti.

Afrika Bambaataa'nın ölümünü Hip-hop sanatçılarını desteklemeyi ve haklarını korumayı amaçlayan bir ittifak olan Hip Hop Alliance doğruladı.

Hip Hop Alliance oluşumu kültürün önemli müzisyenlerinden Chuck D ve Kurtis Blow tarafından kurulmuştu.

Oluşumdan yapılan Bambaataa'nın "barış, birlik, sevgi ve eğlenme" temellerine dayanan küresel bir hareketin şekillenmesine katkıda bulunduğu belirtildi ve hip-hop'un hem bir müzik türü hem de kültürel bir güç olarak ortaya çıkışındaki rolüne dikkat çekildi.

Açıklamada Bambataa'nın müziği ve liderliği aracılığıyla hip-hop'un temel ilkelerinin oluşmasına katkıda bulunduğu; MC'lerden DJ'lere ve break dansçılara kadar pek çok kuşağa da ilham verdiği belirtildi.

Hip Hop Alliance açıklamasında, "Hip-hop tarihine bıraktığı iz tartışılmazdır ve bu kültürün başlangıç hikâyesinin kalıcı bir parçası olarak varlığını sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.

Gerçek adı Lance Taylor olan Bambaataa, New York'un Bronx bölgesinde doğdu.

Siyah özgürlük hareketinin yükseldiği bir dönemde büyüyen sanatçı, 1973 yılında uluslararası bir hip-hop farkındalık grubu olan Universal Zulu Nation'ı kurucuları arasında yer aldı.

Ancak Bambaataa'nın sonraki yıllardaki itibarı, çocuklara yönelik cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla gölgelendi. Sanatçı bu iddiaları reddetti.

Ölümü ilk duyuran Amerikan müzik-paparazzi sitesi TMZ, Bambaataa'nın Perşembe günü Pensilvanya'da kanser komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Jamaika ve Barbados kökenli göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bambaataa, gençlik yıllarında Black Spades adlı çeteye katıldı.

Daha sonra liderlik yeteneklerini kullanarak gençleri şiddetten uzaklaştırıp yaratıcılığa yönlendirmeyi amaçlayan Universal Zulu Nation'ı kurdu.

1982 tarihli hit parçası Planet Rock ile dünya çapında tanınan Bambaataa, 1980'lerde hip-hop'un şekillenmesinde önemli bir rol oynadı.

Hip Hop Alliance'ın direktörü Kurtis Blow (Reverend Dr Kurtis Blow Walker), Bambaataa'nın vizyonunun Bronx'u "bugün dünyanın her köşesine ulaşan bir kültürün doğum yeri" haline getirdiğini söyledi.

1980'ler ve sonrasında üretmeye devam eden sanatçı, James Brown ve John Lydon gibi isimlerle çalıştı. Ayrıca 1985'te apartheid karşıtı "Sun City" projesine katkı sundu.

Bambaataa, Universal Zulu Nation'ın liderliğini 2016 yılına kadar sürdürdü. Ancak 1980'ler ve 1990'lara uzanan cinsel istismar iddialarının ortaya çıkmasının ardından görevinden ayrıldı.

Sanatçı, bu suçlamalara ilişkin yaptığı açıklamada iddiaların "asılsız olduğunu ve hip-hop'taki itibarını zedelemeye yönelik korkakça bir girişim" olduğunu savundu.

Guardian gazetesi 2025 yılında hakkında açılan bir davada mahkemeye katılmaması nedeniyle çocuk istismarı ve insan ticareti suçlamalarıyla ilgili bir davayı kaybettiğini yazdı.

Hip Hop Alliance, söz konusu iddiaların sanatçının müzikal mirasını karmaşık hale getirdiğini ve bunun "topluluk içinde ciddi tartışmalara konu olduğunu" kabul etti.