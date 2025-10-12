Haberler

Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu
Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde Afgan ve Pakistan güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Afgan güçleri Pakistan'ın hava operasyonlarına misilleme olarak üsleri hedef alırken, Pakistan ordusu ise Afgan tarafına ait çok sayıda üssü vurdu.

Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Pakistan sınır hattına yakın farklı bölgelerinde Afgan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

HAVA OPERASYONLARINA MİSİLLEME

Afganistan basını, Afgan güçlerinin iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarındaki Pakistan üslerini hedef aldığını ve saldırıların Pakistan'ın hava operasyonlarına misilleme niteliğinde olduğunu kaydetti.

AFGAN ÜSLERİNİ VURDULAR

Pakistan basını ise Pakistan güvenlik yetkililerinin, Pakistan ordusunun saldırılara güçlü bir şekilde karşılık verdiğini, Afgan tarafına ait birçok üs ile militan mevzilerinin ağır hasar aldığını duyurdu.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 9 Ekim'de patlama sesinin duyulduğu bildirilmişti. Pakistan'a ait savaş uçaklarının Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Margha bölgesine hava saldırısı düzenlediği öne sürülmüştü.

Ardından Afganistan yönetimi, Margha ve başkent Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Pakistan ise hava saldırısı iddiasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yorumlar (15)

Haber YorumlarıDemir Acer:

Talliban ABD terör örgütüdür o savaşın arkasında inekci Hindular şifonlar ve molla İran var Allah Pakistani korusun

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıO Z:

Müslümanlar olarak en iyi yaptığımız şey.... Dikiş tutturamamak.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Ewet recep umnetinide birbirine dusurdun sonunda bravo.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYerlivemilli:

Demir Acer isimli din dusmanları seviniyor böyle haberlere. Müslümanlar olarak birlik olmalıyız. Küffarı sevindirmeyin

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kara:

vur kır parçala bu maçı kazan al birini vur ötekine

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
