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Afganistan'ın kuzeydoğusunda düşen Rus uçağının 6 yolcusundan pilot da dahil 4'üne canlı ulaşıldı

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Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmek üzere kalkış yaptıktan sonra Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetinde düşen Rusya'ya kayıtlı Falcon 10 tipi uçakta 6 yolcudan pilot da dahil 4'üne canlı ulaşıldı. Uçaktaki 2 kişinin akıbetini belirlemek için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetinde düşen Rusya'ya kayıtlı Falcon 10 tipi uçakta 6 yolcudan pilot da dahil 4'ü kazayı yaralı olarak atlattı.

RUSYA'YA GİDEN YOLCU UÇAĞI AFGANİSTAN'DA DÜŞTÜ

Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmek üzere kalkış yapan bir yolcu uçağı, dün gece saatlerinde radarda kayboldu. Yolcu uçağının Afganistan'ın kuzeyindeki Badakhshan vilayetinde düştüğü açıklandı. Badakhshan Bilgi ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada uçağın Topkhaneh dağlık alanında düştüğünü doğruladı.

DÜŞEN UÇAKTAN 4 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde dağlık alana düşen Rus uçağının Kuf AB ilçesinin Oruzkuh bölgesinde bulunduğunu açıkladı.

Mücahid, Taliban yönetimine bağlı arama kurtarma ekiplerinin pilot da dahil olmak üzere 4 kişiye sağ ulaştığını belirterek, diğer 2 kişiye ulaşma çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.

Afganistan'ın kuzeydoğusunda düşen Rus uçağının 6 yolcusundan pilot da dahil 4'üne canlı ulaşıldıDassault Falcon 10

UÇAKTAKİ 2 KİŞİNİN AKIBETİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada ise, Rusya'nın Kabil'deki Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, düşen Falcon 10 tipi Rus özel jetin yerel arama ve kurtarma ekibi tarafından bulunduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre, düşen uçaktaki 4'ü mürettebat 6 kişiden 4'ünün yaralı bir şekilde hayatta kaldığı aktarılan açıklamada, 2 kişinin akıbetinin belirlenmeye çalışıldığı bildirildi.

"UÇAK HİNDİSTAN'A AİT DEĞİL"

Afganistan tarafından yolcu uçağının Hindistan'a ait olduğuna ilişkin açıklamaya Hindistan'dan yalanlama geldi. Hindistan Havacılık Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uçağın Hindistan'a ait olmadığını duyurdu. Açıklamada, " Afganistan'da meydana gelen talihsiz uçak kazası ne Hindistan'a ait bir tarifeli uçak ya da tarifesiz (charter uçağı değildir" ifadeleri kullanıldı.

RUSYA: UÇAKTA 6 KİŞİ VARDI

Rus Havacılık İdaresi ise yaptığı açıklamada, uçağın Özbekistan üzerinden Moskova'ya hareket ettiği sırada dün akşam saatlerinde Afganistan üzerinde radardan kaybolduğunu duyurdu. açıklamada, Rusya'ya kayıtlı uçağın Fransız yapımı Falcon 10 tipi olduğu ve ilk belirlemelere göre uçakta 4'ü mürettebat 6 kişinin bulunduğu belirtildi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

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