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(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskında gözaltına alınan Filistinli çocuk doktoru Hussam Ebu Safiye'nin cezaevindeki 700'üncü gününü doldurduğunu bildirdi. Örgüt, işkence ve kötü muamele nedeniyle Ebu Safiye'nin hayatının tehlikede olduğunu belirterek, derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, 27 Aralık 2024 tarihinden bu yana herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın cezaevinde tutulan Ebu Safiye'nin serbest bırakılması için dünya çapında yürütülen kampanyaya hız verildiği belirtildi. Ebu Safiye'nin daha önce avukatına, "Beni buraya öldürmek için getirdiler. Sağ çıkacağımı sanmıyorum. Her şey bitti" dediği aktarıldı.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener, Ebu Safiye'nin Gazze'deki sağlık sisteminin yıkımını dünya gündemine taşıyan en önemli isimlerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dr. Hussam Ebu Safiye'nin 700 gündür herhangi bir suçlama veya adil yargılama olmaksızın tutulması, İsrail'in Filistinli sağlık çalışanlarına yönelik ağır insan hakları ihlallerinin çarpıcı bir örneğidir. Oğlunu İsrail saldırılarında kaybettiğinde bile hastalarını yalnız bırakmayan Dr. Ebu Safiye'nin şimdi kendi hayatı tehlikede. Avukatının aktardığı bilgilere göre Dr. Ebu Safiye, Rakevet'e nakledilmesinden bu yana darp, tehdit ve diğer şiddet biçimlerine maruz bırakılıyor."

Akşener, İsrail'in sağlık çalışanlarına yönelik eylemlerinin Filistinlilere yönelik soykırımın temel unsurlarından birini oluşturduğunu ifade ederek, "Dr. Ebu Safiye'nin 700 gündür özgürlüğünden mahrum bırakılması karşısında uluslararası toplumun sessizliği sürdürülemez. İsrail'in müttefikleri başta olmak üzere tüm devletler, Filistinli sağlık çalışanlarının keyfi olarak alıkonulmasına, işkence ve diğer kötü muamele iddialarına karşı somut adımlar atmalı" dedi.

İSRAİL YÜKSEK MAHKEMESİ TAHLİYE BAŞVURUSUNU REDDETMİŞTİ

İsrail Yüksek Mahkemesi, 16 Haziran 2026 tarihinde Ebu Safiye'nin tahliye başvurusunu reddetmiş ve tutukluluğunun en az 2026 yılının Ekim ayına kadar uzatılması kararını onamıştı.

Uluslararası Af Örgütü, Ebu Safiye'nin Ayalon Ceza İnfaz Yerleşkesi'nin altında bulunan Rakevet merkezinde tutulduğunu ve burada özellikle Gazze'den getirilen Filistinlilerin sistematik işkence ve insanlık dışı muameleye maruz bırakıldığını bildirdi.

Örgüt ayrıca İsrail'in 2023 yılının Ekim ayından bu yana Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Filistinli mahkum ve tutukluları ziyaret etmesini engellediğini belirtti.

Kaynak: ANKA