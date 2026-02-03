Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Danimarkalı üst düzey BM mülteci ajansı yöneticisi Joanna Rubinstein, ABD'li cinsel suçluyla bağlantılı ortaya çıkan dosyaların ardından görevinden ayrıldığını duyurdu. Norveç medyasında çıkan habere göre, Rubinstein'ın adı Epstein dosyalarında yer alan e-posta ve belgelerde ortaya çıktı ve bu durum istifa kararıyla sonuçlandı.?

"ÇOCUKLAR HİKAYELERİNİZİ VE ADAYI ÇOK SEVDİLER"

Belgelerde, Rubinstein'ın 2012 yılında Epstein'ın özel adasını ziyaret ettiği ve çocuklarıyla birlikte gittiği ifade ediliyor. Söz konusu ziyaretin ardından Rubinstein'ın Epstein'a "Çok teşekkür ederim. Çocuklar hikayelerinizi ve tabii ki adanızı çok sevdiler" mesajını gönderdiği ve adadaki deneyimi övdüğü bir e-posta gönderdiği görüldü. Epstein o dönemde zaten cinsel suçtan hüküm giymiş bir isimdi ve Little St. James adası, sonradan suçlamaların merkezlerinden biri haline geldi.?

"DERİN BİR RAHATISIZLIK DUYUYORUM"

Rubinstein konusunda dış basında çıkan haberlerde, söz konusu ziyaretin bir kez gerçekleştiği ve uzun süre önce yaşandığı vurgulanıyor. Kendisinin ifadelerine göre, Epstein hakkındaki hüküm ve sonraki iddialardan büyük ölçüde haberdar olduğunu belirttiği, ancak yaşananların kapsamını öğrendikten sonra "derin bir rahatsızlık" duyduğunu söylediği aktarılıyor.?

Rubinstein, mülteci hakları, çocuk koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında uluslararası deneyime sahip bir isim olarak biliniyordu; aynı zamanda birçok küresel girişimde yer almış, çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadele çalışmalarında da aktif rol üstlenmişti.