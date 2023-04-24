Açlık tarikatı korkusu! 47 cesedin bulunduğu ormana giriş ve çıkışlar yasaklandı

Kenya'da müritlerini açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri vaadiyle kandıran bir tarikatla ilgili ortaya çıkan korkunç gerçekler ülkeyi dehşete düşürdü. Polis ekipleri sahil kasabası Malindi yakınlarında tarikat üyesi 47 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıklarken, cansız bedenler arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu aktarıldı. Öte yandan "Suç mahalli" ilan edilen 800 dönümlük ormana giriş ve çıkış yasaklandı, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Kenya'da müritlerini, açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri vaadiyle kandıran tarikat lideri Paul Makenzie Nthenge ile ilgili soruşturmada korkunç bir keşif gerçekleşti.

CESEDİ BULUNANLAR ARASINDA ÇOK SAYIDA ÇOCUK VAR

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre polis, sahil kasabası Malindi yakınlarında tarikat üyesi 47 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Shakahola Ormanı'nda cesedi bulunanlar arasında çok sayıda çocuk da var.

ORMANA GİRİŞ VE ÇIKIŞ YASAKLANDI

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, ölümler için "katliam" dedi. "Suç mahalli" ilan edilen 800 dönümlük ormana giriş ve çıkış yasaklandı. Ormanda kazılar sürerken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNDULAR

Uluslararası İyi Haber Kilisesi'nin 15 üyesi geçen hafta ormanda kurtarılmış, bu kişilerin de açlıktan ölmek üzere oldukları açıklanmıştı.

KİLİSENİN LİDERİ 15 NİSAN'DA GÖZALTINDA ALINDI

Kilisenin lideri Makenzie Nthenge, kendilerini aç bırakarak öldürdüklerinden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunması sonrası 15 Nisan'da gözaltına alındı. Makenzie Nthenge'nin müritlerine, "İsa Peygamber ile tanışmak için" açlıktan ölmeleri gerektiğini söylediği öne sürülüyor.

YARGIÇ KARŞISINA NE ZAMAN ÇIKACAĞI AÇIKLANMADI

İddiaları reddeden Nthenge ise 2019'da kiliseyi kapattığını söylemişti. Kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen Nthenge'nin ne zaman yargıç karşısına çıkacağı açıklanmadı.