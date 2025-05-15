Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama! Olan biteni şaşkınlıkla izledi

Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama! Olan biteni şaşkınlıkla izledi
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Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama! Olan biteni şaşkınlıkla izledi
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Donald Trump, Abu Dabi ziyareti sırasında geleneksel bir törenle karşılandı. Uzun saçlı küçük kızların kafalarını sallayarak Trump'ı selamlaması dikkat çekti. Bu karşılama, Bedevi kültüründe misafire saygı ve onurun simgesi olarak kabul ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yaptığı ziyarette sıra dışı bir törenle karşılandı. Törende, uzun saçlı küçük yaştaki kızların kafalarını ritmik biçimde sallayarak Trump'ı selamlaması dikkat çekti. Bu anlar, protokolde alışılmışın dışında görüntülere sahne oldu.

MİSAFİRE DUYULAN SAYGIYI İFADE EDİYOR

Görüntüler sosyal medyada merak uyandırırken, bu karşılamanın aslında Bedevi kökenli Arap kültüründe önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Saç sallama geleneği, sevinç, onur ve misafire duyulan saygının bir ifadesi olarak biliniyor. Bu tür törenler genellikle devlet büyükleri, özel konuklar veya önemli etkinlikler için düzenleniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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