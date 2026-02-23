Haberler

ABD yine kar fırtınasına teslim! Trafik lambalarını dahi savurdu

ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan kar fırtınasının şiddeti kameralara yansıdı. Özellikle Massachusetts'ten gelen ve trafik lambalarının rüzgarla savrulduğu görüntüler sosyal medyada gündem olurken, New York dahil altı eyalette acil durum ilan edildi. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaşmasının beklendiği bölgede uçuşlar iptal edildi, toplu taşıma durduruldu.

ABD'nin kuzeydoğusunda kış şartları ve soğuk hava dalgası gündelik hayatı olumsuz etkiliyor.

6 EYALETTE "ACİL DURUM" İLANI

New York eyaletinin diğer bölgelerinin yanı sıra New Jersey, Delaware, Rhode Island, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde de acil durum ilan edildi. Yoğun kar yağışı altında kalan bölgede tipi ve kar kalınlığının yer yer 60 santimetreye ulaşması, görüş mesafesinin de azalması bekleniyor.

TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ VE UÇUŞLAR DURDURULDU

Pek çok kentte toplu taşıma seferleri durduruldu, seyahat yasakları ilan edildi ve binlerce uçuş iptal oldu. Karla kaplı New York'ta kent genelinde acil durum ilan edildi ve eğitime bir gün ara verildi. Uzmanlar, kar ve rüzgarın uzun süreli elektrik kesintilerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Öte yandan Massachusetts eyaletinden gelen bir görüntü ise durumun vahametini ortaya koydu. Sosyal medyaya yansıyan görüntüde, eyalette etkili olan kar fırtınasının şiddeti açık bir şekilde görüldü. Trafik lambalarının fırtınanın etkisiyle sallandığı anlar da kameraya yansıdı.

Umut Halavart
Haberler.com
Haberler.com
