ABD'yi ayağa kaldıran olay! Ünlü doktor bebeğini silahla vurup intihar etti

ABD'nin en ünlü onkologlarından biri olan Krystal Cascetta dün lüks müstakil evinde bebeğini tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti. İhbarı değerlendirip eve giden polis ekipleri kadının ve bebeğinin cansız bedenini bulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin en meşhur doktorlarından biri olan Krystal Cascetta, dün evinde bebeğini tabancayla vurup öldürdükten sonra namluyu kendine doğrulttu ve intihar etti.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Mount Sinai Hastanesi'nde görevli doktorun neden böyle bir saldırı gerçekleştirdikten sonra intihar ettiği bilinmezken yetkililer kan donduran olayla ilgili harekete geçti.

"BİZE BİRAZ ZAMAN VERİR MİSİNİZ"

Cascetta'nın Mart ayında doğum yaptığını yazan ABD medyası, Cascetta'nın eşi Tim Talty'e de mikrofon uzattı. Talty, "Bize biraz zaman verir misiniz" dedi.

"BU OLAYIN BİR CİNAYET VE İNTİHAR OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Kanser konusunda uzmanlaşan ve eşinin enerji verici besin üreten şirketine yardımcı olmakla bilinen Cascetta'nın düzenli spor yaptığı ve işinde de çok başarılı olduğu belirtildi. Yetkililer, "Bu olayın bir cinayet ve intihar olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.