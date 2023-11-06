ABD'ye gitmek isteyen binlerce göçmen Meksika'dan yola çıktı

Orta Amerikalı ve Venezuelalı binlerce göçmen, Meksika'nın güneyinden ABD'ye gitmek üzere yola çıktı. Göçmen akınıyla karşı karşıya kalan ABD, durumu kontrol altına almaya çalışıyor.

Orta Amerikalı ve Venezuelalı binlerce göçmen geçtiğimiz hafta Meksika'nın güneyinden ABD'ye gitmek üzere yola çıktı.

ABD, yeniden düzensiz göçmen akınıyla karşı karşıya kaldı. Orta Amerikalı ve Venezuelalı binlerce düzensiz göçmen ABD'ye geçme ümidiyle 30 Ekim'de Meksika'nın güneyinden yola çıktı. Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eylaletine bağlı Tapachula kentinden dün yola çıkan yüzlerce göçmenden oluşan grup da Huixtla kasabasında durdurulan binlerce kişilik göçmen kafilesine katılmayı planlıyor.

Chiapas eyalet yetkililerinden yapılan açıklamada, ilk göçmen kafilesinin 3 bin 500 kişiden oluştuğu belirtilirken, organizatörler ise yaklaşık 7 bin kişinin yola çıktığını belirtiyor.

Küba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras ve Venezuela halkı ülkelerindeki yoksulluk ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için ABD'ye gitmek istiyor. - MEXİCO CİTY