ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun 13 milyon dolarlık özel uçağına el koydu

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 13 milyon dolar değerindeki özel uçağına el koydu. Bu olay, iki ülke arasındaki gergin ilişkileri daha da tırmandırdı.

Uçak, Dominik Cumhuriyeti'nde bulunurken ABD yetkilileri tarafından ele geçirildi. Yetkililer, uçağın ABD yaptırımlarını ihlal ederek ve yasadışı yollarla edinildiğini iddia etti. Ele geçirilen Dassault Falcon 900 tipi uçak, Florida'ya götürüldü.

ABD'li bir yetkili, bu hareketin "kimsenin yasaların üzerinde olmadığı" mesajını verdiğini söyledi. Olay, ABD'nin Venezuela hükümetindeki yolsuzluk iddialarını soruşturduğu bir dönemde gerçekleşti.

Bu gelişme, ABD'nin Maduro yönetimine karşı uzun süredir devam eden baskısının bir parçası. ABD, Maduro'nun son seçimleri adil bir şekilde kazandığına dair kanıt olmadığını belirtiyor ve ülkeye yönelik yaptırımları sürdürüyor.

Venezuela'daki siyasi ve ekonomik kriz, milyonlarca insanın ülkeyi terk etmesine neden oldu. Bu durum, özellikle ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizini etkileyerek ABD siyasetinde önemli bir konu haline geldi.

ABD yetkilileri, Maduro rejiminin ülke kaynaklarını kişisel çıkarları için kullandığını iddia ediyor. Bir yetkili, "Venezuela'da insanlar ekmek alamazken, devlet başkanı lüks bir jetle seyahat ediyor," diyerek durumu eleştirdi.