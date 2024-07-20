ABD ve İsrail, Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes için anlaşmaya yakın

(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gelecek hafta ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanması konularını görüşeceğini ve bir anlaşmaya varmalarının yakın olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'a bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Colorado'da bir Güvenlik Forumu'nda Netanyahu'nun ziyaretine ilişkin konuşan Blinken, ateşkes görüşmelerinde "son aşamaya gelindiğini" söyledi.

Blinken'in açıklamasından saatler sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Netanyahu'nun ABD Kongre'sine hitabından önce anlaşmanın sağlanacağına dair herhangi bir beklentinin olmadığını söyledi. Netenyahu'nun çarşamba günü ABD kongresinde bir konuşma yapması bekleniyor.

Sullivan, Biden'ın Netanyahu ile yapacağı görüşmelerde, (ateşkes ve esir takası konularında) anlaşmayı gelecek haftalarda tamamlamaya odaklanacağını, görüşmelerin ateşkes için bir fırsat olduğunu söyledi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı, Biden'ın mayıs ayının sonlarında yaptığı bir konuşmada üç aşamalı ateşkes önerisinin taslağını çizdiğini, ardından ABD'nin uluslararası alandan destek topladığını, haziran ayında İsrail'den taahhüt aldığını, ve bu ayın başlarında Hamas'ın da 'geniş bir çerçevede' taahhüdünü aldığını söyledi. Sullivan "Çalışılması gereken detaylar olduğunu kabul ediyoruz' dedi.

Bir anlaşma konusunda ne kadar umutlu olduğu sorusuna Sullivan, "Orta Doğu ile ilgili aynı cümlede iyimserlik kelimesini kullanmamak gerektiğini zor yoldan öğrendim" dedi.

Sullivan, "başarma fırsatımız olduğuna inanıyoruz, yolumuzda engeller olduğunu da biliyoruz, önümüzdeki haftayı bu engelleri aşmaya ve bir anlaşmaya varmaya çalışmak için kullanalım" ifadelerini kullandı.