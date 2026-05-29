ABD'li yetkililer İran'la ateşkes çerçevesinde uzlaştıklarını söylüyor

ABD'li yetkililer ABD ve İranlı müzakerecilerin, ateşkesi 60 gün uzatacak ve İran'ın nükleer programının geleceğine ilişkin müzakereleri başlatacak bir anlaşma çerçevesi üzerinde uzlaştıklarını söyledi.

BBC'ye konuşan yetkililer, anlaşmanın henüz Başkan Donald Trump ya da İran'daki yönetim tarafından onaylanmadığını da ekledi.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı da anlaşmanın sonuçlandırılmadığını yazdı.

Son birkaç günde hem İran hem de ABD, birbirini kırılgan ateşkesi ihlal etmekle suçluyordu.

İran'ın İslam Devrim Muhafızları, gece boyunca güney İran'a düzenlenen yeni ABD saldırılarının ardından Perşembe günü bölgede bir ABD üssünü hedef aldığını açıkladı.

Çarşamba günü İran devlet medyası, iki ülke arasında 14 maddelik bir mutabakat zaptı taslağı olduğunu belirttikleri metnin bazı unsurlarını yayımladı.

Haberde, Washington'ın İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması, ABD güçlerinin "İran'ın çevresinden" çekilmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan askeri olmayan trafiğin, İran ve Umman'ın gemi yönetimi ve yönlendirmesini kontrol etmesiyle yeniden başlaması yer aldı.

Beyaz Saray söz konusu mutabakat taslağını "tamamen uydurma" olarak nitelendirdi.

Dünyadaki sıvılaştırılmış doğalgaz ve petrolün beşte biri normalde Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor ve boğazın kapanması küresel yakıt ticaretini etkiledi.

8 Nisan'da yürürlüğe giren ilk ateşkesten bu yana Trump, iki tarafın anlaşmaya yakın olduğunu ve müzakerelerin ilerlediğini defalarca söylese de şu ana kadar somut bir sonuç elde edilemedi.

Örneğin ilk ateşkesten sadece birkaç gün sonra İslamabad'da yapılan görüşmeler herhangi bir somut anlaşma olmadan sona erdi.

Hemen her durumda ve son olarak Çarşamba günü de, Trump ve diğer yetkililer "B planı" olarak nitelenen çatışmaya geri dönüş seçeneğinin masada olduğunu uyardı.

Geçen hafta Trump, gazetecilere İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma emri vermesine bir saat kaldığını ancak ABD müttefiklerinin talebi üzerine bundan vazgeçtiğini söyledi.

Çarşamba günü bir kabine toplantısında Trump, görüşmelerin ilerlediğini söyledi ancak İran'ın önerisinin "henüz yeterli olmadığını" ve yapılacak daha çok iş bulunduğunu vurguladı.

Sonraki 24 saat içinde neler yaşandığı ya da Trump'ın ateşkesi uzatacak anlaşmaya ne zaman — hatta verip vermeyeceği — nihai onayı vereceği belirsiz.

Bununla birlikte böyle bir onay, ABD ve İran ekiplerinin özellikle İran'ın nükleer programı ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun geleceği gibi çok daha karmaşık ve teknik konuları ele almasına olanak tanıyacak.

Trump, ABD'nin bu stoğu alabileceğini ya da İran ile birlikte yerinde ya da üçüncü bir yerde seyreltebileceğini öne sürmüştü.

Perşembe günü geçici anlaşmayı ilk duyuran Axios, Trump'a teklif hakkında bilgi verildiğini ancak hemen onay vermediğini ve birkaç gün değerlendireceğini bildirdi.

ABD kaynaklarının, Axios'un anonim kaynaklara dayanan haberini doğrulaması nadir görülen bir durum ve bu da tarafların altı haftayı aşkın süredir devam eden ateşkeste şimdiye kadarki herhangi bir zamandan daha fazla anlaşmaya yakın olabileceklerine işaret ediyor.

Haberlere göre anlaşma, Hürmüz Boğazı'ndan "sınırsız" geçişe izin verebilir ve İran'ın dar deniz geçidindeki mayınları kaldırması için 30 gün tanıyabilir.

ABD ayrıca ablukayı kaldıracak ve İran'ın yeniden petrol satmasına izin verecek yaptırım muafiyetleri yayımlayacak.

Beyaz Saray basın toplantısına başkanlık eden Hazine Bakanı Scott Bessent, anlaşmaya varıldığını doğrulamayı reddetti.

"Başkanın önüne geçmek her zaman bir hatadır" diyen Bessent "tüm karar başkana ait olacak" ifadelerini kullandı.

İran için olası bir barış anlaşmasının "yeniden inşa"yı içerip içermediği sorulduğunda ise "Önce anlaşmaya varmamız gerekiyor" dedi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .