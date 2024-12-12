ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

Suriyeli muhaliflerin Esad rejimine son verdikten sonra terör örgütü PKK/ Ypg'nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemesi, PKK/YPG'li teröristleri ve onların destekçisi ABD'yi panikletti.

YENİ TİYATRO HAZIRLIĞI

Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'dan kaçmak zorunda kalan PKK/YPG'li teröristler, Rakka'yı terk etmemek için ABD ile yeni bir tiyatro hazırlığına başladı.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN KIYAFETLERİNİ GİYİYORLAR

Bölgedeki kaynaklar,PKK/YPG'li teröristlerin DEAŞ'lı teröristlerin giydiği kıyafetleri giymeye başladığına dikkat çekiyor. PKK/YPG'li teröristlerin, DEAŞ'lı terörist kılığında bir açıklama yapmaya hazırlandığı, dünyaya verilecek yeni bir görüntü ile "DEAŞ bitmedi" algısı oluşturup ABD'nin Rakka'daki muhalifleri vurmasının amaçlandığına dikkat çekiliyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.