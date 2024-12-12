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ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

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Suriye'de bölgelerini kaybetmeye başlayan PKK/YPG'li teröristler ABD ile yeni bir tiyatro hazırlığında. DEAŞ'lı teröristlerin kıyafetlerini giyerek dünyaya "Örgüt bitmedi" algısı oluşturmayı planlayan teröristler bu yolla ABD'nin Rakka'daki muhalifleri vurmasını sağlayacak.

Suriyeli muhaliflerin Esad rejimine son verdikten sonra terör örgütü PKK/ Ypg'nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemesi, PKK/YPG'li teröristleri ve onların destekçisi ABD'yi panikletti.

YENİ TİYATRO HAZIRLIĞI

Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'dan kaçmak zorunda kalan PKK/YPG'li teröristler, Rakka'yı terk etmemek için ABD ile yeni bir tiyatro hazırlığına başladı.

ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN KIYAFETLERİNİ GİYİYORLAR

Bölgedeki kaynaklar,PKK/YPG'li teröristlerin DEAŞ'lı teröristlerin giydiği kıyafetleri giymeye başladığına dikkat çekiyor. PKK/YPG'li teröristlerin, DEAŞ'lı terörist kılığında bir açıklama yapmaya hazırlandığı, dünyaya verilecek yeni bir görüntü ile "DEAŞ bitmedi" algısı oluşturup ABD'nin Rakka'daki muhalifleri vurmasının amaçlandığına dikkat çekiliyor.

ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıfeyz bozan:

abd nin bu tiyatrolara ihtiyacı olduğunu sanmıyorum danışıklı dövüş hepsi senaryo. Suriye sinemalarda

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Haber Yorumlarıvatandaş:

ypg lileri deaşlılar diye tsk yok etsin.

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Haber YorumlarıGalip derviş:

ABD haysiyet çıtasını iyice alçaltıyor. Ben bu memleketin insanıyım deyip bunu unutan dahada alçaltır.

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Haber YorumlarıMengele:

ABD Ankaraya gelecek artik orasini biz düzeltecegiz siz aradan cekilin bir kac milyon dolar bahsis verirler sonra yillardan beri verdigimiz savas göle düser mülteci kampi oluruz,kimse diyemiyormu amerikaya artik sizin burada isiniz yok defolun gidin diyecek yürek yokmu

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

ABD başka bir örgüt kur daha kimse yemez

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