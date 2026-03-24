Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

ABD'nin, İran ile diplomatik temasları artırmak amacıyla Türkiye'den arabuluculuk talebinde bulunduğu iddia edildi. Washington yönetiminin, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı görüştürmek için girişimde bulunduğu belirtildi.

TÜRKİYE ARABULUCULAR ARASINDA

Al Monitor'den Ezgi Akın'ın haberine göre, Türk bir kaynak ABD'nin Vance ile Kalibaf arasında görüşme yapılmasını önerdiğini doğruladı. Kaynak, söz konusu temasların Türkiye'nin de aralarında bulunduğu arabulucu ülkeler üzerinden yürütülmesinin planlandığını ifade etti.

İran tarafının ise henüz bu öneriye resmi bir yanıt vermediği aktarıldı.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ İSLAMABAD'A TAŞINABİLİR

Öte yandan, arabulucu ülkelerin ABD ve İranlı üst düzey yetkililer arasında bu hafta İslamabad'da bir toplantı organize etmek için temaslarını sürdürdüğü ileri sürüldü. Amerikan basınından Axios, süreçte Pakistan, Türkiye ve Mısır'ın kolaylaştırıcı rol üstlenebileceğini yazdı.

TRUMP SALDIRILARI ERTELEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaması halinde enerji altyapısını hedef alacaklarını açıklamış, ancak son değerlendirmeler doğrultusunda planlanan saldırıları 5 gün süreyle ertelediğini duyurmuştu.

Trump, yaptığı açıklamada ABD ile İran arasında son iki günde "verimli ve yapıcı" görüşmeler gerçekleştiğini belirterek, diplomatik sürecin devam etmesi için askeri adımların ertelendiğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com