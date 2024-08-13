Üye Girişi
Haberler

ABD Türkiye'den yardım istedi: İran'ı ikna edin

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey üyelerinin öldürülmesi sonrasında Ortadoğu'da gerilim tırmanırken, İran ve müttefiklerinin İsrail'e saldırılar düzenlemesi bekleniyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD'nin Türkiye'den ve İran ile ilişkisi olan diğer müttefiklerinden, İran'ı Ortadoğu'daki gerilimleri azaltması konusunda ikna etmelerini istediğini belirtti.

İran destekli Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğraması ve İran'ın İsrail'e karşı misilleme tehditlerinde bulunması bu gerilimin artmasına sebep oldu. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, İran'ın gerilimi azaltması konusunda müttefiklerin ikna etmesini istediklerini ifade etti.

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramış, bu suikastın ardından İran, İsrail'e karşı misilleme tehditlerinde bulunmuştu. İran, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail ise sorumluluğu üstlenmemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İran'ın İsrail'e olası misillemesinin bu hafta gerçekleşebileceğini söyledi. Fox News ise "Tahran 24 içinde vurabilir" iddiasında bulundu.

"İRAN'I GERİLİMİ AZALTMA KONUSUNDA İKNA ETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Türkiye Büyükelçiliği görevi yakında sona erecek olan Flake İstanbul'da gazetecilerle düzenlediği toplantısında, "İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden, İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmelerini istiyoruz ve bu ülkelerin arasında Türkiye de bulunuyor" dedi.

Flake Washington'un Türk muhataplarına atıfta bulunarak, "Gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerilimin tırmanmayacağı konusunda bizden daha emin görünüyorlar" dedi.

ESİR TAKASINDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Flake, Ağustos ayı başında Ankara'da gerçekleşen ve Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ile Rusya arasındaki en büyük çaplı esir takasında Türkiye'nin oynadığı "faydalı role" dikkat çekti.

Flake, "Müzakere tarafında yer almadılar ancak lojistik tarafta önemli bir rol oynadılar" dedi.

Gazze'deki durumun "çok zor" olduğunu belirten Flake, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail karşıtı söylemlerinin Türkiye'nin arabulucu rolü oynamasını zorlaştırdığını ifade etti.

Flake ayrıca Washington'un "Aktif olarak" ateşkes çağrısı yapmaya başlamasından sonra Ankara ile Washington arasındaki görüş ayrılıklarının azaldığını ancak sürtüşmenin devam ettiğini söyledi.

ABD'nin, Türkiye'den Rusya'ya gönderilen askeri bağlantılı donanım konusunda endişeli olmaya devam ettiğini belirten Flake, Ankara'dan ihracatı önlemeye yönelik işbirliğini artırmasını istedi.

Flake "Bu durum bizim için endişe verici olmaya devam ediyor ve sık sık ve tutarlı bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde, amacımızın Rusya'nın savaş kabiliyetini elinden almak olduğuna dikkat çekeceğiz" dedi.

Flake, "Türkiye'den önemli miktarda ürün geldiğini görüyoruz. Bu nedenle daha iyi bir iş birliği yapmak istiyoruz ve birçok yönden bunu başarıyoruz. Rusya'nın şikayet ettiğini biliyorum, bu iyiye işaret" dedi.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

Jeff Flake Türkiye Ankara İsrail İran Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Haberler

500

Yorumlar (10)

Yunus Akcan:

Siz de İsrail'i ikna edin bitsin bu savaş

143
0
yanıtYanıtla
Hasan Aykuş:

Yani ABD şunu demek istiyor israil istediği zaman, istediği yeri, istediği kişileri öldürebilir bu gerilimi tırmandırmaz. Ancak iran karşı hamle yaparsa o zaman gerilim tırmanacaktır diyor. ABD önce ortamı yatıştırır küçük müttefikini sakinleştirir bir müddet sonra yine istediğini vur atış serbest der.... Bu böyle devam eder gider...

61
0
yanıtYanıtla
Ferhat Uras:

Siz önce İsrail'i ikna edin. İsrail durursa savaş biter. Adaletsiz bir savaş ve politika süreci mevcut şu anda. Olan masumlara oluyor her zamanki gibi.

39
0
yanıtYanıtla
Erol Birol :

Komedi gibi bir haber sanki abd istese İsraili durduramaz. Hepsi masal bunların.

29
1
yanıtYanıtla
idris Demirci:

Siz yıllarca İsrail'in arasında oldunuz. Bir kere kulağını çektiniz mi Amerika

22
0
yanıtYanıtla
Martin Sikertel:

İran, içi hava dolu balon. İki çatapat patlatır, üç uçurtma gönderir onları da elektrik teline takar.

15
5
yanıtYanıtla
Hakan Şahin:

Bence Türkiye hiç karışmasın inceldigi yerden kopsun savaşmı çıkıyor çıksın........

5
0
yanıtYanıtla
Emre:

Eğer Türkiye İran i ikna ederse etmeye calisirsa Türkiye de iman yok demektir zulmetmis olur. zaten hep bizim yüzümüzde bu savaşlar abd her haltı yer başı sıkışınca Turkiyeyi araya koyar Hz Musa bir keresinde arkadaşı kavga ederken yardim eder ama ikincisinde kavga ettiğini görünce sen yaramaz şımarık suçlu birisini deyip yardımdan vazgeçip arkadaşının yakasına yapisip hesap sorar kesinlikle karşılıklı savas durma anlaşması olmadan yardim edersek biz zulmetmis oluruz

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Roblox ne zaman açılacak? 13 Ağustos Salı Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? Eskişehir'de ne oldu? Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaraladı! Olay ne, ne oldu? Resmi Gazete bugün (13 Ağustos) kararları neler? Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı EXXEN canlı maç izle! (FENERBAHÇE- LILLE) EXXEN spor canlı izle! 13 Ağustos EXXEN kesintisiz, donmadan canlı yayın! 13 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? FENERBAHÇE- LILLE MAÇI CANLI İZLE || Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Gaziantep'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos Gaziantep'te nerede deprem oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos Hatay'da nerede deprem oldu? Suriye'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos Suriye'de nerede deprem oldu? MasterChef Tencere Şiş Kebap tarifi! En güzel Tencerede Şiş Kebap tarifi! Tencere Şiş Kebap tarifi nasıl yapılır? Tencerede Şiş Kebap için malzemeler! MasterChef Kağıt Kebabı tarifi! En güzel Kağıt Kebabı tarifi! Kağıt Kebabı tarifi nasıl yapılır? Kağıt Kebabı için malzemeler! MasterChef Fırın Kebabı tarifi! En güzel Fırın Kebabı tarifi! Fırın Kebabı tarifi nasıl yapılır? Fırın Kebabı için malzemeler! MasterChef Simit Kebabı tarifi! En güzel Simit Kebabı tarifi! Simit Kebabı tarifi nasıl yapılır? Simit Kebabı için malzemeler! MasterChef Manisa Kebabı tarifi! En güzel Manisa Kebabı tarifi! Manisa Kebabı tarifi nasıl yapılır? Manisa Kebabı için malzemeler! MasterChef Tokat Kebabı tarifi! En güzel Tokat Kebabı tarifi! Tokat Kebabı tarifi nasıl yapılır? Tokat Kebabı için malzemeler! MasterChef Sakızlı kebap tarifi! En güzel Sakızlı kebap tarifi! Sakızlı kebap tarifi nasıl yapılır? Sakızlı kebap için malzemeler! Eskişehir çay bahçesi bıçaklı saldırgan kim, yakalandı mı, kaç kişiyi bıçakladı? Hatay deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? Suriye deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu?
title