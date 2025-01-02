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ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor

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Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail'in işgale başladığı Suriye'de ABD'den de tartışma yaratacak bir hamle geldi. Ayn El-Arab kentine askeri üs kuran ABD'nin bu adımı akıllara "Terör örgütü YPG'ye desteğe devam mı edecekler?" sorusunu getirdi.

61 yıllık Baas rejimin devrilmesinin hemen ardından Suriye'de Golan Tepeleri'nden başlayarak işgale girişen İsrail yetmezmiş gibi bu kez ABD'den skandal bir hamle geldi.

ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor

SEVKİYATIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Suriye'nin Ayn El-Arab kent merkezinde eski adıyla Kinim Oteli, şimdi ise öğrenci yurdu olarak bilinen binayı askeri üsse çeviren ABD'nin bu bölgeye yaptığı sevkiyatın da görüntüleri ortaya çıktı.

ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor

TIRLAR HALEP DOĞU KIRSALINA HAREKET ETTİ

Servis edilen videolarda Haseke'deki ABD üssünden hareket eden lojistik malzeme, yakıt, briket odalar, iş makineleri ve hazır beton duvarlar taşıyan bir askeri konvoyun, M-4 yolunda Halep doğu kırsalına hareket ettiği gözlemlendi.

ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor

SKANDAL ADIMLAR BUNUNLA DA SINIRLI DEĞİL

ABD'nin yalnızca Ayn El-Arab'ta askeri üs kurmayacağı ayrıca Sırrin, Tişrin Barajı ve 2 noktada gözlem noktaları oluşturacağı da iddia edildi.

ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor

YPG'YE DESTEĞE DEVAM MI EDECEKLER?

Suriye'de hareketliliğe neden olan ABD'nin attığı bu adımlar akıllara "Terör örgütü YPG'ye desteğe devam mı edecekler?" sorusunu getirdi.

ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (59)

Haber YorumlarıKomançiii:

Esad’.ı biz indirdik diyen malum kesim hala buna inanıyormu.

Yorum Beğen295
Yorum Beğenme82
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Haber YorumlarıFA null:

hepsi abd nin oyunu saldırıları kendileri yaptı Suriye'den çıkmamak için

Yorum Beğen285
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Amerikadaki olayların nedeni belli oldu. Amacı Işidi bahane edip Suriye'ye konuşlanmak.

Yorum Beğen251
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıgaddar kerim:

bop hayirli olsun dedigimde kizmisti bazi yandas tayfa, alin buda size kaniti oldu, bop tekrar hayirli olsun :)

Yorum Beğen162
Yorum Beğenme63
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Haber YorumlarıOnur DIKICI:

kendi kendilerine katliam yaptılar. sonrada hem petrol için suriyede söz sahibi olmak hem de Rusyaya alan bırakmamak için üs kurdular

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMuhittin ÇİMEN:

Türkçesi Kürt devletini kurdurtup korumaya alacak.

Yorum Beğen152
Yorum Beğenme18
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Haber Yorumlarıufka dair:

kobani yani

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıSezai Karaman:

yemediği halt bu kaldı ????

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıcihan 10:

Türkiye sınırı??

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıCenk Güner:

Çok komiksin abd ilk olayda suriye için kendiniz yaptınız demiştik. Bu kadar belli etmeyin bari

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme3
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