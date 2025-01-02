ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor

61 yıllık Baas rejimin devrilmesinin hemen ardından Suriye'de Golan Tepeleri'nden başlayarak işgale girişen İsrail yetmezmiş gibi bu kez ABD'den skandal bir hamle geldi.

SEVKİYATIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Suriye'nin Ayn El-Arab kent merkezinde eski adıyla Kinim Oteli, şimdi ise öğrenci yurdu olarak bilinen binayı askeri üsse çeviren ABD'nin bu bölgeye yaptığı sevkiyatın da görüntüleri ortaya çıktı.

TIRLAR HALEP DOĞU KIRSALINA HAREKET ETTİ

Servis edilen videolarda Haseke'deki ABD üssünden hareket eden lojistik malzeme, yakıt, briket odalar, iş makineleri ve hazır beton duvarlar taşıyan bir askeri konvoyun, M-4 yolunda Halep doğu kırsalına hareket ettiği gözlemlendi.

SKANDAL ADIMLAR BUNUNLA DA SINIRLI DEĞİL

ABD'nin yalnızca Ayn El-Arab'ta askeri üs kurmayacağı ayrıca Sırrin, Tişrin Barajı ve 2 noktada gözlem noktaları oluşturacağı da iddia edildi.

YPG'YE DESTEĞE DEVAM MI EDECEKLER?

Suriye'de hareketliliğe neden olan ABD'nin attığı bu adımlar akıllara "Terör örgütü YPG'ye desteğe devam mı edecekler?" sorusunu getirdi.