ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı

ABD merkezli New York Times gazetesi, Washington yönetiminin Suriye'den yüzlerce askeri çekmeye başladığını bildirdi.

8 OPERASYON ÜSSÜNDEN 3'Ü KAPATILDI

İki üst düzey ABD yetkilisine dayandırılan haberde, ordunun Suriye'nin kuzeydoğusundaki 8 küçük operasyon üssünden 3'ünü kapattığı ve asker sayısını 2 binden yaklaşık bin 400'e düşürdüğü belirtildi.

PENTAGON, SURİYE'DE 500 ASKER TUTULMASINI ÖNERDİ

Yetkililer, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin 60 gün sonra bir durum değerlendirmesi yapacağını ve ek kesintilere gidilip gidilmeyeceğini ele alacağını söyledi. Haberde, bir Pentagon yetkilisinin Suriye'de en az 500 asker tutulmasını önerdiği kaydedildi.

TRUMP "DERİN BİR ŞÜPHE" DUYUYOR

Söz konusu haberde ayrıca, Başkan Donald Trump'ın ABD askerlerini Suriye'de tutma konusunda "derin bir şüphe duyduğunu" ifade ettiği de ileri sürüldü.