ABD, Suriye'de iki üsten çekildi: Washington'un ülkedeki askeri varlığı ile ilgili neler biliniyor?

Suriye'de devlete ait SANA haber ajansına göre, Şam'a bağlı ordu Haseke kırsalında Şeddadi Hava Üssü'nü ABD ile koordinasyonlu olarak devraldı.

ABD, IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyon kapsamında bu üste konuşlanmıştı.

Bölgede Kürt güçlerinin IŞİD üyesi olduğu belirtilen militanları tuttuğu bir hapishane de bulunuyordu.

Şeddadi, son günlerde ABD güçlerinin Şam yönetimine devrettiği ikinci hava üssü oldu.

Şam güçleri, 12 Şubat'ta da Ürdün- Irak sınırına yakın Tanf askeri üssünün kontrolünü ABD birliklerinden devraldığını duyurmuştu.

Washington, geçmişte Suriye'de Esad yönetimine karşı savaşan "Yeni Suriye Ordusu" adı verilen güçler için bu bölgeyi eğitim ve destek noktası olarak kullanmıştı.

Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD öncülüğünde kurulan IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun önemli bir parçasıydı.

Suriye'de Esad yönetiminin Aralık 2024'te devrilmesi güç dengelerinde önemli değişikliklerin de başlangıcı oldu.

SDG'nin 2 Şubat'ta başlayan Şam yönetimine entegrasyon süreciyle birlikte ABD'nin bölgeden çekilmesi hızlandı.

Bu süreçte IŞİD militanları olduğu belirtilen kişilerin önemli bir bölümü Irak'a transfer edildi.

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM) 12 Şubat'ta 5700 erkek militanın Suriye'den Irak'a geçirildiğini duyurdu.

Ancak IŞİD toprak kaybına rağmen hala aktif durumda.

CENTCOM, 14 Şubat'ta güçlerinin bu ay Suriye'de 30'dan fazla IŞİD hedefini vurduğunu açıkladı.

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı

BBC Arapça servisinin Suriye'ye odaklanan Jusoor araştırma enstitüsünden derlediği verilere göre 2020 yılında ABD bölgede 22 üste konuşlanmıştı. Bunlar arasında öne çıkanların bazıları şu şekilde sıralanıyor:

Al Jazeera kanalına göre, son geri çekilmelerin ardından Washington'un Suriye'de yalnızca Rumeylan ve Kasrak üslerinde güçleri bulunuyor. İkisi de Şam ile entegrasyon anlaşmasından önce SDG'nin elinde tuttuğu alanlarda yer alıyor.

Reuters haber ajansı Haziran 2025'te Trump yönetiminin Suriye'deki askeri varlığını sekiz üsten Suriye'nin kuzeydoğusundaki tek bir üsse indirme niyetini açıkladığını bildirmişti.

New York Times yayını, geri çekilme sürecinin bir parçası olarak asker sayısının 2.000'den 500'e düşebileceğini bildirdi.

Şeddadi ve Tanf üsleri neden önemliydi?

Haseke kırsalındaki El-Şeddadi kasabasının eteklerinde yer alan Şeddadi üssü ocak ayında hükümet güçlerinin bölgeye girmesinden önce, SDG güçlerinin IŞİD üyelerini tuttuğu bir hapishane olarak kullanılıyordu.

Bu üssün önemi, Haseke ve Deyrizor vilayetlerini birbirine bağlayan konumundan kaynaklanıyor.

2016 yılında IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon operasyonlarında kilit bir merkez olarak kullanılmış ve Amerikan kuvvetleri burada konuşlanmıştı.

Tanf üssü, Suriye'nin en güneydoğusunda, Irak, Ürdün ve Suriye'nin kesiştiği sınır üçgenine yakın Humus çölünde yer alıyor.

Ticaret ve askeri bakımdan stratejik bir arter olarak kabul edilen Şam-Bağdat uluslararası karayolu (M2) üzerindeki Tanf kavşağına yakın bir konumda bulunması da jeopolitik önemini artırıyor.

Özellikle 2016'da ABD güçlerinin IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun bir parçası olarak orada konuşlandırılmasından sonra üs daha büyük bir önem kazandı.